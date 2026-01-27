Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hallan el cadáver de un hombre en aguas del norte de Tenerife

El cuerpo fue sacado del agua por socorristas y bomberos de Tenerife en una embarcación

Sala operativa del 1-1-2

Sala operativa del 1-1-2 / El Día

Pedro Fumero

Santa Cruz de Tenerife
El cadáver de un hombre fue localizado a primeras horas de la tarde de este martes en aguas del norte de Tenerife. Según las primeras estimaciones, el varón puede tener alrededor de 70 años y es extranjero.

El cuerpo sin vida fue detectado a las 15:00 horas a decenas de metros del barrio de Punta Brava, en el municipio del Puerto de la Cruz.

Varios testigos alertaron de que una persona flotaba sin signos vitales a unos 30 metros de la costa.

Recursos de intervención

Hasta el lugar acudió un helicóptero del Grupo de Emergencias y Salvamento (GES) del Gobierno canario, otra aeronave de Salvamento Marítimo (Helimer), bomberos del Consorcio de Tenerife del parque de La Orotava, una ambulancia medicalizada, policías locales y policías nacionales.

Los primeros en llegar al lugar fueron socorristas del Puerto de la Cruz y bomberos en una embarcación. Tras recuperar al bañista del agua, lo trasladaron hasta Playa Jardín.

En dicho enclave, personal sanitario de la ambulancia medicalizada del Servicio de Urgencias Canario (SUC) comprobó que el varón estaba en parada cardiorrespiratoria y le realizó maniobras de reanimación avanzadas, pero no consiguieron que recuperara el pulso y la respiración, por lo que se confirmó el fallecimiento.

Agentes de la Policía Nacional se encargaron de la instrucción de las diligencias y la custodia del cuerpo hasta que fue trasladado al Instituto de Medicina Legal para realizarle la autopsia.

