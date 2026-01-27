Investigación
Gritos y mucha tensión al pasar el vehículo con el detenido por delante de la casa del niño asesinado en Valencia
La vivienda se encuentra muy cerca del juzgado, al que la Guardia Civil ha trasladado esta mañana al hombre que se confesó autor de la muerte
Saray Fajardo
El traslado al juzgado del vecino de Sueca (Valencia) detenido tras haber confesado a la Guardia Civil ser el autor de la muerte de Álex, el niño de trece años que falleció el sábado tras recibir media docena de cuchilladas, ha provocado una terrible coincidencia ya que, de camino al juzgado, el furgón policia ha pasado justo por delante del domicilio familiar de la víctima, donde se habían reunido tíos del niño y otros parientes para arropar a los padres, lo que ha provocado momentos de gran tensión, con gritos de asesino, insultos y crisis nerviosas de algunos presentes.
La Guardia Civil ha tenido que frenar a algunos de los presentes en su intento de golpear el furgón. El juzgado al que las fuerzas de seguridad trasladaban al detenido se encuentra a escasos metros de la vivienda. El furgón policial ha entrado por el garaje del juzgado.
La tensión ha llegado a tal extremo que la madre de Álex ha tenido que ser atendida por un equipo médico que se ha desplazado hasta la vivienda con una ambulancia.
Una hermana de la madre de Àlex relataba compungida que vino de madrugada desde Madrid el domingo después de recibir la trágica noticia. “Lo que ha hecho no tiene perdón de Dios. Tenía toda la vida por delante. Era un niño bueno y cariñoso, toda la gente le quería y no nos explicamos lo que ha pasado”.
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre
- Alerta en la India por el brote del virus Nipah, que la OMS vigila porque puede provocar una pandemia
- La llegada de un tren de borrascas dejará una semana de intensas lluvias, fuertes vientos y temporal marítimo
- Puente no descarta un ciberataque al centro de tráfico de Adif que ha caído dos veces provocando el caos de Rodalies este lunes
- El segundo pueblo más rico de Castilla y León pagará comida a domicilio a sus mayores para evitar que se vayan del municipio
- Dos nuevos desprendimiento en Rodalies cortan la circulación en Arenys y el servicio entre Caldes de Malavella y Girona
- Catalunya se adentra en unas jornada marcadas por la nubosidad, las lluvias y el mal estado de la mar de la borrasca Joseph