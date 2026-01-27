Nuevo fraude
Llamadas telefónicas a un coste de 50 euros: la OCU denuncia una nueva estafa
Los estafadores alargan las llamadas para aumentar la factura
Zoe Campos Corral
Este lunes, la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) ha publicado una nueva denuncia sobre un fraude relacionado con las llamadas telefónicas.
Nunca para la atención al cliente
En este caso, la OCU denuncia que “ha detectado el uso de anuncios online patrocinados para confundir a los consumidores e inducirles a telefonear a números de tarificación adicional”, que pueden llegar a tener un coste de hasta 50 euros por llamada.
Según la misma asociación de consumidores, en este fraude se utilizan las numeraciones 807 que, teóricamente, están especialmente reservadas para la “prestación de servicios profesionales específicos, como consultas jurídicas o técnicas, y no deben emplearse nunca para ofrecer atención al cliente”.
Los pasos del engaño
En primer lugar, la víctima busca en internet un número de atención al cliente que necesita, como puede ser el teléfono de una grúa, pedir cita o hacer una consulta a cualquier soporte técnico.
A continuación, en internet aparece un anuncio patrocinado en los primeros resultados que puede parecer oficial. De hecho, el anuncio muestra un número geográfico -aquellos números que te indican en qué ciudad o provincia está la persona que te llama-, lo que te puede hacer creer que la llamada es gratuita y no supondrá gastos extras, pero también que no es un teléfono extraño.
Largas llamadas con los 807
Posteriormente, el consumidor llama al número disponible y un operador le pregunta por datos básicos, mientras consigue ganarse su confianza. Tras esto es cuando se produce el desvío o la indicación de llamar a una segunda línea.
Empieza la comunicación con servicios que no son gratuitos; el consumidor ya está hablando con un número 807 donde el estafador alargará la llamada a propósito para que la factura vaya subiendo.
La OCU sospecha que muchos de estos números están gestionados por la empresa Phone Renove SL y otras relacionadas con la misma. Por eso, han pedido a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que investigue el caso.
Reivindicaciones de la OCU
En la misma denuncia, la OCU no desaprovecha la oportunidad para reivindicar que todos los servicios de tarificación adicional deberían requerir “siempre la autorización expresa del consumidor, con independencia del coste”.
Además, exige que se impulse una normativa para poder identificar al titular empresarial de un teléfono, “especialmente en casos de 'spam' o prácticas engañosas”.
Asimismo, pide que se refuercen los métodos de supervisión “para impedir el uso de numeraciones de tarificación adicional, como falsas líneas de atención al cliente”.
