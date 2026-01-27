Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

El accidente de dos trenes en Córdoba, el más grave e la alta velocidad en España, ha dejado 45 fallecidos

La investigación judicial y la de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) tratan de esclarecer las causas del siniestro

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid
La investigación sobre el accidente de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba), que dejó 45 muertos, avanza en dos vías, la judicial y la que impulsa la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), un órgano independiente pero adscrito al Ministerio de Transportes. La rotura de uno de los raíles centra las pesquisas para saber por qué se produjo el descarrilamiento del tren Iryo, que causó, a su vez, el accidente del Alvia de Renfe.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, las consecuencias del accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

En directo | Los Reyes asistirán el jueves a la misa funeral por los muertos en el accidente de Adamuz

Repsol da por extinguido el incendio en su refinería de Cartagena

Detenida la madre del joven de 29 años muerto en su casa de Cáceres

Desarticulada la mayor red de narcotráfico de cocaína en el Atlántico: 105 detenidos en dos tandas

Buscan a una mujer por apuñalar en el cuello a un hombre en Sant Joan de Moró

Homenaje al menor asesinado en Valencia: "A las tres Álex estaba jugando un partido y a las horas nos enteramos de la tragedia"

