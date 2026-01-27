Violencia vicaria
Detenido un padre de Córdoba acusado de matar a su hija de 30 años
El hombre se encontraba en el sistema de Viogen y ahora está en el hospital al resultar herido
Araceli R. Arjona
Un hombre ha sido detenido en Córdoba tras asesinar presuntamente a su hija en el barrio de Ciudad Jardín, en entorno de la estación de Renfe, según ha adelantado COPE y ha confirmado la Subdelegación del Gobierno y la Policía Nacional. La calle en la que se ha producido el suceso es Villa de Rota.
Dichas fuentes han informado de que el presunto asesinato tuvo lugar la noche del lunes en torno a las 22 horas y actualmente están abiertas todas las líneas de investigación, si bien "se descarta que haya sido por violencia de género". Tanto el padre como la hija son mayores de edad. El padre que estaba en el sistema Viogen del Gobierno, se encuentra hospitalizado ya que resultó herido, si bien la Policía Nacional no ha confirmado que hubiera intento de suicidio.
Fuentes de Emergencias 112 han indicado que recibieron el primer aviso a las 21.45 horas por una persona que alertaba de la presencia de un hombre con una herida autoinflingida con arma blanca en el abdomen, lo que requirió intervención de sanitarios y posterior traslado a centro hospitalario. El suceso tuvo lugar en la calle Villa de Rota. También indicaban que había una mujer herida de 30 años, que fue evacuada a Urgencias y que resultó ser su hija, finalmente fallecida.
