10 toneladas de cocaína, más de 100 detenidos y compras millonarias de silencio: cae uno de los mayores clanes de la logística del narco en Andalucía

Más de 10 toneladas de cocaína, 105 detenidos, 800.000 euros en efectivo, 70 vehículos y 30 embarcaciones. Este es el resultado de Sombra Negra, una de las mayores golpes ejecutados contra la logística del narcotráfico en Andalucía. La organización criminal desmantelada, especializada en el transporte y alijo de droga, había conseguido introducir a lo largo del año pasado hasta 57.000 kilos de farlopa, según la Policía Nacional, que define este operativo como "uno de los más importantes realizados hasta la fecha".

En esta operación, desarrollada por la Comisaría General de la Policía Judicial, "se ha desarticulado el mayor entramado de organizaciones tradicantes de cocaína que dominaba el Atlántico y los ríos españoles". "Tras más de un año de investigación, se ha llevado a cabo una magnífica actución policial contra el mayor lavado de activos en el Campo de Gibraltar", ha destacado este lunes el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández.

Tanta envergadura ha tenido la operación, que se tenido que dividir en dos fases de ejecución: una primera desarrollada el pasado junio en las Islas Canarias, y otra segunda centrada en las provincias andaluzas. "Para hacerla posible hemos contado además con la cooperación internacional de la NCA, la DEA, DGSN, Europol, MAOC-N y autoridades de Francia, Portugal, Colombia y Cabo Verde", ha apuntado por su parte", ha apuntado la inspectora María Dolores González, jefa de la sección IV de la Udyco Central.

En total se han realizado 49 registros domiciliarios, en los que se han arrestado a 105 personas vinculadas a esta trama. Y entre los arrestados, los lugartenientes de esta banda, encargados de transmitir y hacer cumplir en España los dictámenes del cabecilla, que se encuentra en Dubái y al que "no se le ha podido detener" por el momento, según ha informado la propia González, que ha aclarado que se ha solicitado el apoyo a terceros países.

Dinero y relojes de alta gama incautados en la operación Sombra Negra. / CARLOS DONCEL

Del Guadalquivir a las playas de Cádiz y Huelva

La principal labor de la organización desmantelada era puramente logística: se encargaban de recoger la droga en alta mar -en su mayoría, cocaína procedente "de Colombia y Brasil"- e introducirla en el litoral español o portugués. Y lo hacían a gran escala: a lo largo del año pasado metieron hasta 57.000 kilos de coca en tierra, según estimaciones policiales. Una ingente cantidad de farlopa para la que utilizaban siempre el mismo método: narcolanchas.

"Partían desde el Guadalquivir y otros ríos pertenecientes a las provincias de Cádiz, Huelva, Almería, Canarias, las costas marroquíes y Portugal hasta adentrarse en el océano Atlántico", explican fuentes policiales. Una vez en alta mar, se encontraban "con buques nodrizas al objeto de trasvasar la sustancia estupefaciente". Cuando ya tenían a bordo toda la mercancía, regresaban a las costas canarias y andaluzas para alijar.

"El uso de comunicaciones encriptadas, terminales satélites, teléfonos de difícil rastro o lenguaje codificado les permitían operar durante la noche", afirman desde la Policía. Eso cuando se daban las condiciones idóneas para ello, claro. Mientras tanto, los miembros del clan "podían esperar hasta un mes en verdareras plataformas acuáticas", a las que suministraban regularmente de los víveres y combustible necesarios.

12 millones de euros por el silencio

"Los agentes tuvieron conocimiento de que la organización llegó a pagar 12 millones de euros a la familia de uno de los tripulantes fallecidos en un alijo para garantizar su silencio", detalla la Policía Nacional. De esta forma, la organización criminal desmantelada intentaba "evitar cualquier vinculación con las actividades delictivas".

Noticias relacionadas

"La inversión de 12 millones de euros no llega a ser grande para ellos. Sobre todo porque necesitan que no se genere notoriedad a su alrededor", ha subrayado la jefa de la sección IV de la Udyco Central. "El objetivo es que nada de esto saliera a luz, por eso dieron un sustento a la familia del fallecido".