Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

La Policía busca algún arma blanca en la zona del antiguo estadio Vicente Calderón, en Madrid Río

Zona del parque de Madrid Río donde ha aparecido un cuerpo.

Zona del parque de Madrid Río donde ha aparecido un cuerpo. / EFE

EFE

Madrid
La Policía Nacional investiga la muerte de un hombre cuyo cadáver, con evidentes signos de violencia, ha sido hallado a primera hora de este lunes en el parque de Madrid Río de la ciudad.

Según ha constatado EFE, un hombre que paseaba a su perro por el parque ha encontrado el cuerpo del hombre ensangrentado y signos de violencia en una zona del parque con árboles a la altura del antiguo estadio del Vicente Calderón.

Agentes de la Policía Nacional ya se encuentran en el lugar, que ha quedado acordonado y buscan algún arma blanca en los alrededores.

Mientras, el cuerpo del hombre ha sido cubierto a la espera del levantamiento judicial del cadáver.

