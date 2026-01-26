Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva

Al menos 45 personas han perdido la vida y 22 están hospitalizadas, 5 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas del domingo de dos trenes que cubrían el trayecto Málaga-Puerta de Atocha y Madrid-Huelva

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Cronología del accidente de tren de Adamuz. En la foto, la llegada de un coche fúnebre al anatómico forense de Córdoba este martes.

Vídeo: Patricio Ortiz y Agencias | Foto: EFE/Salas

Olaya González

José Luis Escudero

Madrid
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 45 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

En directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva

Los delitos en el transporte público de Barcelona han caído un 24% en el último año

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

