Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Suspendido el homenaje de Estado a las víctimas previsto en Huelva

Málaga recuerda a las víctimas del accidente de trenes de Adamuz en la Catedral

El obispo de Málaga, José Antonio Satué, ha recordado a todas las víctimas (fallecidos, heridos, afectados y familiares) del accidente ferroviario de Adamuz (Córdoba) durante una multitudinaria misa que se ha celebrado este domingo en la Catedral Basílica de la Encarnación.

Satué, que ha presidido la ceremonia, ha asegurado durante su homilía que en esta jornada se reúnen "con el corazón herido" y ha reconocido que están "cargados de preguntas, tristeza, de nombres y rostros amados que ya no están entre nosotros o que luchan por recobrar la salud".

La Diócesis de Málaga ha invitado a todos los malagueños al acto y de forma especial a las familias de las víctimas de la provincia con las que había contactado, como a las del cardiólogo Jesús Saldaña, o las de algunos heridos; invitación que se ha hecho extensiva a todas aquellas personas que hubieran vivido de cerca el accidente aunque sus nombres no hubieran trascendido.