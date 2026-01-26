Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesRonda de DaltAccidente CórdobaTrumpMineápolisCBPCrimen en SuecaTemporalBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

Sucesos

Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia

El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras

Un bombero se intenta quemar a lo bonzo en plena plaza Belluga

Un bombero se intenta quemar a lo bonzo en plena plaza Belluga

@luisgestoso

Redacción

Murcia
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un bombero del Ayuntamiento de Murcia amenazó este lunes por la mañana con quemarse a lo bonzo en Murcia.

Los hechos tuvieron lugar minutos antes de las nueve de la mañana, delante de la Catedral, junto al Moneo, y llamó la atención de los viandantes.

Testigos afirmaron que el hombre portaba un hacha, herramienta habitual de su trabajo.

El hombre llegó a prenderse fuego, pero llevaba el traje ignífugo y no sufrió quemaduras. Agentes de la Policía Local, con ayuda de extintores, lograron apagar las llamas: cuando surgió la nube de polvo, lograron reducir al hombre.

El bombero, de 57 años, fue trasladado en ambulancia al Morales Meseguer de Murcia. Iba custodiado por la Policía y esposado, aseguraron testigos presenciales.

Noticias relacionadas

Fuentes cercanas a la investigación detallaron que el hombre pretendía visibilizar las malas condiciones laborales de su colectivo.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  3. El síndrome de las 'supermujeres': ¿por qué el éxito profesional las lleva a fracasar en el amor?
  4. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  5. Una sorprendente tormenta con granizo barre varias comarcas de Catalunya
  6. Las mejores imágenes de la nevada que la borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya
  7. El sacerdote jesuita Peris, abusador confeso de niños catalanes y bolivianos, no será juzgado
  8. Rodalies volverá a prestar servicio este lunes con el objetivo de atender al 80% de los usuarios

Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia

Un bombero amenaza con quemarse a lo bonzo en Murcia

Un bombero se intenta quemar a lo bonzo en plena plaza Belluga

Muere un hombre en el incendio en un edificio de viviendas de Tenerife

Muere un hombre en el incendio en un edificio de viviendas de Tenerife

Un hombre ha fallecido este lunes en el incendio de una vivienda en La Laguna (Tenerife)

En directo | Puente confirma que la última prueba de "auscultación" de la vía se le hizo 58 días antes, "una cifra normal"

Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

Encuentran el cadáver de un hombre con signos de violencia en un parque de Madrid

El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre

El hijo del hombre detenido en Valencia por la muerte de un chico de 13 años también declara que fue su padre

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo