Sucesos
Rescatados dos escaladores atrapados por la nieve en Montserrat después de pasar la noche en una cueva
El avisio se recibió por la mañana cuando el viento, la nieve y la mala visibilidad no les dejaba bajar
Núria León
Dos escaladores han sido rescatados este sábado en el Montgròs, en el término municipal del Bruc, después de quedar atrapados por la nieve y las malas condiciones meteorológicas en la cueva de la vía Griviola Vella, justo antes de la penúltima reunión. El aviso se ha recibido a las 9.51 h, después de que los escaladores hubieran pasado la noche en la pared sin posibilidad de retroceder.
Los Bombers de la Generalitat han activado un amplio dispositivo con siete dotaciones, entre ellas efectivos del GRAE, y un helicóptero. El ascenso se ha hecho a pie desde Santa Cecília en condiciones muy adversas, con nieve, viento y una visibilidad reducida a solo diez metros, hecho que ha dificultado la localización exacta de la cueva.
Poco después de las tres de la tarde, los equipos han conseguido llegar hasta los escaladores, asegurarlos y completar una maniobra para subirlos hasta la cima. Posteriormente, el helicóptero ha realizado varios izados para evacuar tanto a los escaladores como a los efectivos del GRAE, sin que consten heridos.
