En Adra
Dos muertos al caer un vehículo por un barranco en una zona de monte de Almería
Una persona más ha resultado herida leve, según ha informado la Guardia Civil
EP
Dos personas han fallecido en un accidente de tráfico que ha tenido lugar en la noche del pasado sábado 24 en una zona de monte de Adra (Almería), en concreto, en un camino que sube desde el Trebolar y la ermita de Santa Lucía, al precipitarse en un barranco de aproximadamente 50 metros de altura.
Según ha informado el Servicio de Emergencias 112 Andalucía, servicio adscrito a la Consejería de Sanidad, Presidencia y Emergencias de la Junta de Andalucía, en una nota, la Sala Coordinadora atendió sobre las 22,20 horas un aviso ciudadano. En el mismo, se advertía que un turismo se había salido de la vía, había chocado contra una palmera y había caído por un barranco de unos 50 metros, quedando los ocupantes atrapados en su interior.
De inmediato, el servicio perteneciente a la Agencia de Emergencias de la Junta activó al Centro de Emergencias Sanitarias 061, a la Guardia Civil de Tráfico, a los Bomberos del Poniente, a la Policía Local y a Protección Civil de Adra.
Según fuentes del Instituto Armado, en este siniestro fatal han fallecido dos personas, de las que no han trascendido aún datos, y una más ha resultado herida leve.
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
- Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
- Las conversaciones de la trama corrupta del vertedero de Osona: 'Si la Guardia Civil viene, nos meten en prisión
- El Govern asegura que Renfe y Adif le han trasladado su 'incapacidad' para operar la red de Rodalies hoy