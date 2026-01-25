Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente mortal

Muere un ciclista en un choque con un coche en Subirats, en el Alt Penedès

Se trata de la tercera víctima mortal en la red viaria interurbana de Catalunya

Foto de archivo de un vehículo de los Mossos d’Esquadra. / David Zorrakino - Europa Press / Europa Press

ACN

Un ciclista ha muerto este domingo por la mañana en un choque con un coche en la C-243a en Subirats (Alt Penedès), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). El aviso del accidente se ha recibido a las 07.48 horas en el kilómetro 4,8 de la C-243a, entre Sant Sadurní d'Anoia y Vilafranca del Penedès. Por causas que todavía se están investigando, se ha producido un choque entre un turismo y una bicicleta.

A causa del choque, ha muerto el ciclista. Se trata de la tercera víctima mortal en lo que va de año en la red viaria interurbana de Catalunya. A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

