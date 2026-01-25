El joven detenido tras arrollar a nueve personas en Gijón en una carrera ilegal quiso "hacer ruido" al irse para chulear y perdió "el control" del coche

El joven de 19 años detenido esta madrugada como autor de un delito de conducción temeraria y nueve delitos de lesiones por imprudencia grave, un gijonés que apenas llevaba cuatro meses con carné de conducir, quedó en libertad provisional tras pasar por las dependencias de las Guardia Civil en Contrueces y a la espera de que la titular del Juzgado de Instrucción número 5, ayer en funciones de guardia, le tome declaración en los próximos días. Este individuo, que dio negativo en las pruebas de alcohol y de drogas, se acogió ayer a su derecho a no declarar ante los investigadores.

El conductor que provocó el siniestro en el polígono de Somonte, que resultó ileso, iba acompañado en el vehículo BMW serie 3 E46 por otro joven que sufrió lesiones leves. Según ha podido saber LA NUEVA ESPAÑA, la versión de lo ocurrido la pasada madrugada pasa porque el joven estaba presenciando la carrera, pero no participando en ella, y que al marchar de la zona quiso "hacer ruido" con el motor, para chulear, y perdió el control del vehículo (había sacado el carné el pasado septiembre) de la parte de atrás. Al intentar maniobrar, se le fue el coche y arrolló a varias personas que se encontraban en la calle María González "La Pondala".

Fueron momentos de confusión y de tensión. También de gritos por lo ocurrido. Siempre según esta versión de los hechos, el joven se asustó tras el atropello y se bajó del coche y se apartó de la zona de autos, pues se escuchan voces en contra del conductor y temió que le pudiesen agredir por lo sucedido. Había varios heridos, varios de ellos graves y todavía no habían llegado los servicios sanitarios para auxiliar a los afectados. Pero el conductor, confirman desde el Instituto Armado, no se fugó. De hecho, cuando llegó la primera patrulla de la Guardia Civil y los agentes le preguntaron si era el conductor del vehículo, el joven respondió afirmativamente y en ese momento se procedió a su detención.

Poco después fue trasladado al cuartel, donde se llevan a cabo las diligencias que también han sido remitidas al Palacio de Justicia. En las próximas semanas tanto el joven como los testigos irán prestando declaración.

Nueve personas resultaron heridas de diversa consideración fruto del atropello. Hasta el lugar de los hechos se desplazaron agentes de la Guardia Civil de Tráfico así como funcionarios de la Policía Local de Gijón y sanitarios de emergencias médicas a bordo de dos UVIs Móvil y dos ambulancias convencionales. Dos de los heridos fueron trasladados a Cabueñes mientras que otros dos tuvieron que ser ingresados en el Hospital Universitario Central de Asturias (al tener heridas más graves) y los otros tres fueron conducidos al Hospital de Jove.

El resto de afectados no precisó traslado a centro sanitario. Aunque muchos de los heridos aún están a expensas de pruebas médicas fuentes cercanas al caso aseguran que casi todos padecen fundamentalmente traumatismos de diversa consideración. Seis han sido calificados como heridos "graves" por la Guardia Civil, por presentar molestias que precisaban de una atención médica hospitalaria, si bien por ahora se considera que no peligra la vida de ninguno de ellos.

Hasta el lugar de los hechos se desplazaron varias patrullas del sector de Tráfico de la Guardia Civil. El conductor se había salido de la vía por el margen derecho en una intersección giratoria "cuando realizaba una conducción temeraria". Como consecuencia de esa salida de vía atropelló a varios peatones. En el vehículo siniestrado circulaban el conductor que resultó ileso y un acompañante que sufrió heridas leves.

El accidente tuvo lugar en una zona en la que la Guardia Civil ya había intervenido en los últimos meses como consecuencia de la celebración de varias carreras ilegales. En octubre del año 2024, por ejemplo, la Benemérita pudo asestar un gran golpe a este tipo de carreras ilegales disolviendo una concentración que se estaba produciendo en el entorno de la Zalia y Somonte y en la que había más de 100 coches implicados.

“Se veía venir”. Esta es la reflexión de muchos vecinos de la parroquia de Cenero, en cuyos barrios son habituales los conflictos e inseguridades por culpa de las carreras ilegales. Unas prácticas llevadas a cabo especialmente por “personas muy jóvenes” como la que esta madrugada ha dejado hasta nueve heridos, varios de ellos graves, a un chico de 19 años detenido como autor del atropello múltiple. “Cuando empiezas a ver movimiento de coches de marcha ya te lo hueles que va a haber una carrera. No hace ni un mes que hubo otra; siempre son todos muy jóvenes, de 19 o 20 años”, reflexionaba esta mañana Bibiana Martínez, del restaurante El Rincón de Mabi.