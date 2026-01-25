Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaPederastiaSupermujeresGranizo CatalunyaCrimen en SuecaAdamuzTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

Migración

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

El hallazgo se ha producido sobre las 12:30 horas de este domingo cuando las patrullas terrestres habían acudido al vallado fronterizo alertados de una entrada ilegal de personas

Un grupo de migrantes marroquíes en las inmediaciones de la valla de Ceuta.

Un grupo de migrantes marroquíes en las inmediaciones de la valla de Ceuta. / Antonio Sempere

EFE

Ceuta
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Guardia Civil de Ceuta ha localizado este domingo el cadáver de un migrante subsahariano, el cual ha sido hallado entre la maleza del monte próximo a la valla fronteriza que separa la ciudad de Marruecos.

Según ha informado a EFE un portavoz del instituto armado, el hallazgo se ha producido sobre las 12:30 horas de este domingo cuando las patrullas terrestres habían acudido al vallado fronterizo alertados de una entrada ilegal de personas.

La Guardia Civil advirtió de que dos migrantes subsaharianos acababan de saltar la doble valla fronteriza -situada a diez metros de altura- y se daban a la fuga por los montes cercanos a la zona.

Los agentes acudieron al punto determinado por las cámaras de seguridad y durante la búsqueda de los dos migrantes encontraron el cuerpo sin vida de un joven subsahariano, quien presuntamente había entrado horas antes por la valla.

Las primeras hipótesis apuntan a que el joven no presentaba ninguna señal de muerte violenta, si bien el cuerpo ha sido trasladado al tanatorio municipal para la práctica de la autopsia que revelará las causas del fallecimiento.

Se trata de un joven subsahariano que podía llevar menos de un día sin vida y cuyo cadáver ha sido retirado de la zona tras ser autorizado por el médico forense y la autoridad judicial pertinente.

Noticias relacionadas

El cadáver es el segundo de un migrante que es localizado en Ceuta en el presente año después de que el 2025 se cerrara con el hallazgo de hasta 46 cadáveres en las costas del litoral ceutí.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  3. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  4. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  5. Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
  6. Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
  7. Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
  8. Las mejores imágenes de la nevada la Borrasca Ingrid ha dejado este sábado en Catalunya

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Hallan el cadáver de un migrante subsahariano tras saltar la doble valla de Ceuta

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Un joven de 24 años, herido grave por arma blanca en una pelea en Madrid

Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Detenido un conductor por la muerte de un ciclista en Subirats y dar positivo en alcohol y drogas

Detenido un conductor por la muerte de un ciclista en Subirats y dar positivo en alcohol y drogas

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) para confesar que ha matado a un menor de 13 años

Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) para confesar que ha matado a un menor de 13 años

"Un ataque de locura": el hombre acusado de matar al niño de Sueca (Valencia) se refugia en una única explicación