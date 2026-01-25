Puebla de la Reina
Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba
La familia llevaba año y medio residiendo en la localidad y ha fallecido en la mañana de este domingo
El municipio pacense de Puebla de la Reina está en un profundo shock este domingo a causa del trágico fallecimiento de un niño de entre nueve y diez años tras atragantarse mientras desayunaba.
El suceso ha provocado una profunda consternación en la localidad y ha conmocionado a todos sus vecinos. Según ha podido saber este diario, ha tenido lugar en torno a las 9.30 horas en la vivienda donde residía junto a sus familiares de la calle Menéndez Pidal desde hace un año y medio. Previamente, había vivido en localidades cercanas como Palomas.
Hasta el lugar de los hechos han acudido efectivos de la Guardia Civil, así como ambulancias medicalizadas y un helicóptero, pero no han podido hacer nada para salvarle la vida tras asfixiarse por haberse atragantado con un trozo de carne del desayuno.
Puebla de la Reina, una localidad de apenas 689 habitantes, vive unos momentos de un pesar absoluto. Va a ser velado en el tanatorio de la propia localidad durante la jornada de este domingo entre la profunda tristeza por la muerte de un pequeño que era querido por sus vecinos.
- La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
- Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
- Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
- La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
- Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
- Las conversaciones de la trama corrupta del vertedero de Osona: 'Si la Guardia Civil viene, nos meten en prisión