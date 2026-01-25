La comunidad judía denuncia vandalismo contra varias tumbas en el cementerio de Les Corts de Barcelona

La Comunidad Judía de Barcelona ha denunciado este sábado que varias tumbas del recinto hebreo del cementerio barcelonés de Les Corts han sido objeto de "actos de vandalismo".

En un comunicado, la Comunidad Judía de Barcelona ha explicado que desde Cementiris de Barcelona han informado de que durante este sábado han tenido conocimiento de estas acciones vandálicas.

Siguiendo las recomendaciones de Cementiris de Barcelona, los recintos hebreos de todos los cementerios de la ciudad permanecerán cerrados hasta el lunes y la Comunidad Judía de Barcelona pide a sus miembros que eviten acudir a estos espacios durante mañana domingo.

"En estos momentos se está recopilando toda la información necesaria para evaluar la situación con precisión, adoptar las decisiones oportunas y formalizar las denuncias correspondientes ante las autoridades competentes", señala el comunicado.

Y añade: "Confiamos en que las autoridades actuarán con la diligencia necesaria ante unos hechos que atentan contra la dignidad de las personas, la memoria de nuestros difuntos y la convivencia en nuestra ciudad".