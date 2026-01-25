Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia

Un hombre de 45 años, cuya identidad obedece a las iniciales G. R., se encuentra en situación de muerte cerebral tras haber sido golpeado en la madrugada de este sábado en un pub de Gandia, sito en la avenida de la Pau, entre el Grau y la playa de la capital de la Safor, sin que, por el momento, haya trascendido el motivo de la discusión que ha acabado de la manera más trágica. La respuesta a esa pregunta espera obtenerla la Policía Nacional, que ha asumido la investigación, una vez detenga al presunto autor material del puñetazo que ha dejado a la víctima en esta situación y a otro hombre que acompañaba a este último. Ambos huyeron del bar nada más ver a G. R. en el suelo, sin respuesta vital.

Los médicos han informado a la Policía y al juzgado de guardia de Gandia de que el estado de la víctima es irreversible, por lo que certificar su muerte solo va a depender del momento en que su familia decida si se convierte en donante de órganos.

Un bar frente al retén de la Policía Local

Los hechos sucedieron alrededor de la una de la madrugada del sábado, en la terraza de un local de ocio ubicado justamente enfrente del retén de la Policía Local de Gandia. De hecho fueron agentes de este cuerpo policías los primeros en llegar nada más tener conocimiento de lo sucedido y también quienes intentaron reanimar a la víctima.

De hecho, la llamada al 112 solicitando ayuda médica urgente fue realizada por esa primera patrulla de la Policía Local, al ver la gravedad de la situación y que el hombre no respondía a sus intentos por reanimarlo. A la llegada de la ambulancia del SAMU enviada por el Centro de Información y Coordinación de Urgencias (CICU), el equipo sanitario encabezado por un médico tuvo que emplearse a fondo para recuperar y estabilizar sus constantes vitales después de poner en marcha todos los medios a su alcance, ya que cuando llegaron, estaba en parada cardiorrespiratoria.

Una vez estabilizado para garantizar su traslado en condiciones seguras, lo evacuaron al Hospital Francesc de Borja de Gandia, donde lo recibió el equipo de urgencias. Sin embargo, pese a todos los esfuerzos, no lograron revertir esa situación y acabaron determinando que el agredido se encuentra en muerte cerebral irreversible.

Los agentes de la Comisaría de Gandia, que se ha hecho cargo de las investigaciones, se desplazaron desde el primer momento, de madrugada, al local de ocio donde tuvo lugar el enfrentamiento entre la víctima y sus dos agresores, para esclarecer cómo sucedieron los hechos y tratar de identificar a los sospechosos.

Están revisando las imágenes de las cámaras

Para ello, se entrevistaron con todos los clientes que había en ese momento en el pub, así como con los camareros y el propietario, a quien solicitaron las imágenes de las cámaras de seguridad, aunque ni ha trascendido si alguno de esos dispositivos estaba ubicado en el punto donde se cometió la agresión y si ha captado alguna imagen de interés policial, esto es, no solo del momento del puñetazo, sino también de los minutos previos.

Además, están revisando las imágenes captadas por otras cámaras distintas de las del local, tanto las de tráfico del Ayuntamiento de Gandia como de otros negocios próximos, para ver la ruta de huida y extraer un fotograma que conduzca a su identificación y detención. En principio, el agresor sería acusado de homicidio por imprudencia grave, salvo que se demuestre que no fue algo accidental o que le propinó de manera consciente en un punto vital.

¿Se conocían de antes?

De momento, no solo no ha trascendido cuál fue el origen de esa bronca, sino incluso si los dos sospechosos y la víctima se conocían con antelación. Esto es, si tenían algún asunto pendiente o si fue una riña por un incidente sobrevenido dentro del local.

La zona de ocio donde se ha producido este nuevo homicidio es frecuentada por jóvenes de hasta la treintena, por lo general. El hecho de que la víctima sea de Lituania no es algo extraño en esa zona, ya que el Grau de Gandia cuenta con una comunidad muy numerosa de lituanos, pero también de otros países del Este.

El pub donde se ha registrado esta brutal agresión está muy próximo al muelle desde el que cayó al mar un coche en el que viajaban dos mujeres, una de las cuales falleció. Este accidente, tal como informó en su momento Levante-EMV, sucedió sobre las ocho de la tarde del pasado 31 de octubre, cuando el vehículo de las dos mujeres, ambas brasileñas y de vacaciones en Valencia, se precipitó al mar cuando la conductora, de 19 años, inició la marcha sin darse cuenta de la cercanía del agua, ya que era de noche.

Noticias relacionadas

El cuerpo de su amiga, de 38 años, fue extraído de las aguas del puerto por buzos de los bomberos del Consorcio pasadas las 23.00 horas, mientras que la conductora, que fue rescatada por un grupo de cuatro migrantes de Marruecos, Argelia y Senegal que estaban sentados en un banco próximo, acabó detenida tras dar positivo en alcohol y drogas.