Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesBarçaPederastiaSupermujeresGranizo CatalunyaCrimen en SuecaAdamuzTemporalMineápolisBarceloneandoMamarazzis
instagramlinkedin

En Puigcerdà

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas

Todos los heridos lo están de carácter leve

Polideportivo de Puigcerdà.

Polideportivo de Puigcerdà.

EP

Puigcerdà
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Unas 35 personas están heridas leves por un escape de monóxido de carbono este domingo por la tarde en el Club Poliesportiu Puigcerdà (Girona), por lo que se ha desalojado preventivamente a unas 200 personas.

Los desalojados pasaron a una pista anexa para valorar su estado, y un menor leve ha sido trasladado al Hospital de la Cerdanya, informa el SEM en un mensaje de X.

Noticias relacionadas

El teléfono 112 recibió a las 17.22 el aviso del incidente y Bombers trasladó 5 dotaciones.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La moda de la crianza positiva alarga el colecho: “Si tu hijo termina la primaria y sigue en tu cama, hay un problema”
  2. La nieve cae con más fuerza de la esperada en Catalunya y causa incidencias en 50 carreteras
  3. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  4. Borrasca Ingrid, en directo: España en alerta por la nieve y restricciones al tráfico de camiones
  5. Nuevo desprendimiento en la línea R4 de Rodalies entre Cerdanyola y Sabadell
  6. Un carril cortado en la AP-7 en Martorell en dirección sur a causa de un accidente
  7. Rodalies interrumpe su servicio hasta el lunes después de que el Govern exija su suspensión por falta de seguridad
  8. Las conversaciones de la trama corrupta del vertedero de Osona: 'Si la Guardia Civil viene, nos meten en prisión

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Unos 35 heridos por un escape de monóxido de carbono en un polideportivo de Girona

Detenido un conductor por la muerte de un ciclista en Subirats y dar positivo en alcohol y drogas

Detenido un conductor por la muerte de un ciclista en Subirats y dar positivo en alcohol y drogas

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

Investigan si el asesino confeso de un chico de 13 años en Sueca podría estar encubriendo a su propio hijo

Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) para confesar que ha matado a un menor de 13 años

Un hombre se entrega en Sueca (Valencia) para confesar que ha matado a un menor de 13 años

Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

Consternación en Badajoz por la trágica muerte de un niño de diez años al atragantarse mientras desayunaba

"Un ataque de locura": el hombre acusado de matar al niño de Sueca (Valencia) se refugia en una única explicación

La comunidad judía denuncia vandalismo contra varias tumbas en el cementerio de Les Corts de Barcelona

La comunidad judía denuncia vandalismo contra varias tumbas en el cementerio de Les Corts de Barcelona

Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia

Un hombre deja a otro en muerte cerebral de un puñetazo durante una riña en Gandia