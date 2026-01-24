Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados

El noveno plan Kanpai que se ha desarrollado en Barcelona y el área metropolitana la pasada madrugada ha dejado un balance de 71 detenidos, que suman 314 antecedentes, además de 38 investigados por varios delitos como hurtos o robos; 131 denuncias administrativas por llevar encima pequeñas cantidades de droga o armas blancas; 61 denuncias de tráfico, 12 patinetes eléctricos intervenidos que se usaban para cometer robos, 656 denuncias de inspectores de TMB por viajar sin billete y 40 intervenciones en locales en los que se podía estar cometiendo tráfico de droga o comprar objetos robados.

Según han remarcado los Mossos d'Esquadra, la operación comenzó a las tres de la tarde del viernes y acabó a las tres de la madrugada del sábado y se desarrolló en Barcelona, L’Hospitalet, Esplugues, Cornellà, El Prat, Sant Just Desvern, Badalona, Santa Coloma y Sant Adrià así como en la red de Transport Públic Metropolità y en el aeropuerto de Barcelona.

Precisamente, los agentes hicieron varias operaciones en locales de objetos de souvenirs cerca de La Rambla en los que presuntamente se estaría vendiendo material falsificado, así como alguna otra posible irregularidad administrativa contra empleados del local. También atraparon a tres ladrones que habían hurtado ropa en varias tiendas y que la iban colocando en una mochila. No tenían antecedentes, por lo que los Mossos creen que hace poco que habían llegado a España. En Sants también entraron en un local latino en el que presuntamente se traficaba con drogas. También han inspeccionado tiendas de alimentación en las que habría productos caducados o en mal estado.

En este dispositivo Kanpai participaron más de 900 efectivos entre Mossos, Guardia Urbana de Barcelona y policías locales de otros municipios, Policía Nacional, Portuaria, personal de seguridad privada e Inspección de Trabajo. Los agentes se han desplegado este viernes por zonas de alta densidad y movilidad del área metropolitana de Barcelona, principalmente en puntos en los que se han registrado la comisión de hurtos y robos o el transporte público.

En concreto los agentes han actuado tanto contra multirreincidentes que operan en la vía pública como con tiendas o locales en los que presuntamente se adquiere material robado. Además, las unidades de paisano de Mossos y las de investigación se han desplegado para buscar a los delincuentes activos con riesgo de persistencia, que son los que más reinciden en poco tiempo, para ver si tienen alguna orden de busca y captura pendiente o sorprenderlos si cometen un delito.

En este Kanpai hubo una treintena de Mossos del grupo de Delincuencia Urbana de Tarragona que han venido a ver el dispositivo de Barcelona para compartir experiencias de cara a su aplicación en su ciudad. Según Mossos, el Kanpai "combina la saturación del espacio público" con agentes de paisano y uniformados junto a "entradas administrativas en establecimientos, para realizar comprobaciones en el ámbito de la seguridad ciudadana, de la policía administrativa y la Inspección de Trabajo". Además, la presencia de las patrullas en la calle "está encaminada a aumentar la sensación de seguridad del ciudadano, por un lado, y presionar al delincuente con alto riesgo de persistencia, por otro".