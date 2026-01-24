Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzForo de DavosSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Galicia

Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña

Un negociador de la Policía Nacional logró que se rindiese poco antes de las 16.00 horas

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

José Manuel Gutiérrez

A Coruña
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Un hombre efectuó varios disparos en la calle Vila de Cee, en el barrio del Agra do Orzán de A Coruña, y posteriormente se atrincheró en la vivienda en la que reside en ese lugar hasta poco antes de las 16.00 horas.

Los tiros fueron a parar a un edificio de la calle Comercio frente al suyo, entre el tercer y cuarto piso.

Agentes del Cuerpo Nacional de Policía se desplazaron al lugar, al igual que un negociador que fue el que logró que el hombre se rindiese poco antes de las 16.00 horas.

Noticias relacionadas

Algunas fuentes apuntan a que el hombre mantiene un conflicto con una persona que vive en la misma calle.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán.

Despliegue policial al atrincherarse un hombre armado en una vivienda del Agra do Orzán. / LOC

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  2. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  3. El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
  4. AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
  5. Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
  6. La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
  7. Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
  8. El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante

Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña

Un hombre dispara en la calle y se atrinchera en un edificio de A Coruña

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas

Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados

Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados

Detenidas 71 personas con 314 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia

Detenidas 71 personas con 314 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia

Eva Abad, la doctora asesinada por su marido en 2019, ya tiene una plaza en Terrassa