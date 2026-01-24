Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Camino forestal

Una grúa retira un camión con nitrógeno líquido encallado en Torrelles

La acción de los Bomberos ha permitido desactivar la alerta Transcat por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas

Un grup de bombers, al costat d’un camió accidentat a l’AP-7. | JORDI MARSAL / ACN

Un grup de bombers, al costat d’un camió accidentat a l’AP-7. | JORDI MARSAL / ACN

EFE

EFE

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una grúa ha logrado mover en la madrugada de este sábado el camión con 40 toneladas de nitrógeno líquido refrigerado que había quedado encallado en un camino forestal de Torrelles de Llobregat (Barcelona), que ha podido continuar la marcha sin necesidad de trasvasar la carga.

El vehículo se ha quedado atascado en una curva en un camino de la Riera de Torrelletes, impidiendo el paso por esta vía.

El conductor del camión ha resultado ileso y el vehículo no ha sufrido daños ni se ha producido ninguna fuga del producto transportado, han indicado los Bomberos de la Generalitat, que han activado cinco dotaciones.

La previsión inicial era que este sábado por la mañana se realizara un trasvase de la carga, al tratarse de una materia peligrosa, pero finalmente una grúa ha conseguido mover el camión, que ha podido continuar la marcha.

Noticias relacionadas

Ello ha permitido desactivar la alerta del Transcat, el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  3. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  4. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
  5. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  6. Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
  7. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  8. El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular

Una grúa retira un camión con nitrógeno líquido encallado en Torrelles

Una grúa retira un camión con nitrógeno líquido encallado en Torrelles

Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil

Prisión provisional para el entrenador de fútbol base detenido en Badajoz por pornografía infantil

Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Detenido el sospechoso de matar a una mujer en un local ocupado de L'Hospitalet

Detenido el sospechoso de matar a una mujer en un local ocupado de L'Hospitalet

Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

La operación policial para detener al pederasta en A Coruña: "Seguimos a personas de su confianza. A él no lo vimos nunca"

La operación policial para detener al pederasta en A Coruña: "Seguimos a personas de su confianza. A él no lo vimos nunca"

La operación policial para detener al pederasta en A Coruña: "Seguimos a personas de su confianza. A él no lo vimos nunca"

La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”

La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”