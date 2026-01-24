Camino forestal
Una grúa retira un camión con nitrógeno líquido encallado en Torrelles
La acción de los Bomberos ha permitido desactivar la alerta Transcat por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas
Una grúa ha logrado mover en la madrugada de este sábado el camión con 40 toneladas de nitrógeno líquido refrigerado que había quedado encallado en un camino forestal de Torrelles de Llobregat (Barcelona), que ha podido continuar la marcha sin necesidad de trasvasar la carga.
El vehículo se ha quedado atascado en una curva en un camino de la Riera de Torrelletes, impidiendo el paso por esta vía.
El conductor del camión ha resultado ileso y el vehículo no ha sufrido daños ni se ha producido ninguna fuga del producto transportado, han indicado los Bomberos de la Generalitat, que han activado cinco dotaciones.
La previsión inicial era que este sábado por la mañana se realizara un trasvase de la carga, al tratarse de una materia peligrosa, pero finalmente una grúa ha conseguido mover el camión, que ha podido continuar la marcha.
Ello ha permitido desactivar la alerta del Transcat, el plan especial de emergencias por accidentes en el transporte de mercancías peligrosas por carretera y ferrocarril en Catalunya.
