Accidente mortal
Una conductora muere al chocar con un jabalí, volcar y salir de la vía en la N-340 en L'Ampolla
Es la segunda víctima mortal de este año en las carreteras interurbanas
Una mujer ha muerto al chocar con un jabalí, volcar y salir de la vía en la N-340 en l’Ampolla (Baix Ebre), según ha informado el Servei Català de Trànsit (SCT). Los Mossos d’Esquadra recibieron el aviso a las 21.35 horas del viernes. El accidente fue en el kilómetro 1.101 de la carretera. Era la única ocupante del vehículo.
La víctima es una mujer de 30 años, S.V.D., vecina de Alzira, en Valencia. Se trata de la segunda víctima mortal en accidente de tráfico este año en las carreteras interurbanas catalanas. A raíz del siniestro, se han activado cuatro patrullas de los Mossos d’Esquadra, tres dotaciones de los Bombers de la Generalitat y varias unidades del Sistema d’Emergències Mèdiques (SEM).
