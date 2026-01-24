La Ribera
Coches de alta gama y casas de lujo: la vida a todo tren de un clan familiar dedicado a la venta de drogas
La Guardia Civil detiene a seis miembros de una familia en Alzira, Cullera y Nàquera dedicados a la plantación y distribución de marihuana, cocaína y setas alucinógenas
Los acusados reinvertían las ganancias que obtenían de la venta de la droga en bienes de alto nivel y acumulaban un patrimonio de más de 1,7 millones de euros
Abraham Pérez
Vivían como si el dinero no fuera un problema. Coches de alta gama, viviendas en zonas exclusivas y joyas de lujo, todo ello sin tener ninguna actividad laboral conocida. Detrás de ese tren de vida, la Guardia Civil ha destapado un entramado familiar dedicado al cultivo y distribución de drogas que operaba desde varios puntos de las comarcas de la Ribera y Camp de Túria.
La operación, bautizada como Zander y desarrollada por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Tavernes de la Valldigna, se ha saldado con seis personas detenidas en Alzira, Cullera y Nàquera. Todas ellas están acusadas de cultivar y vender marihuana, cocaína y setas alucinógenas, además de blanquear los beneficios obtenidos.
Reinvertían en bienes de alto valor
La investigación arrancó tras las sospechas sobre una vivienda de Alzira presuntamente vinculada al tráfico de drogas. Las primeras comprobaciones confirmaron que no se trataba de un caso aislado, sino de un grupo organizado con vínculos familiares, que llevaba años operando y reinvirtiendo las ganancias en bienes de alto valor para dar apariencia de legalidad.
Las pesquisas permitieron a los agentes constatar la existencia de un entramado criminal perfectamente estructurado. El grupo se dedicaba al cultivo intensivo de marihuana, así como a la distribución de otras sustancias como cocaína y setas alucinógenas. Parte del dinero obtenido se destinaba a la compra de inmuebles, vehículos, joyas y accesorios de marcas de lujo, al tiempo que realizaban maniobras para ocultar el origen ilícito del capital.
Patrimonio millonario
El operativo culminó con ocho registros simultáneos en Alzira, Cullera, Nàquera y Dénia: seis domicilios, un establecimiento comercial y una embarcación de recreo. En el transcurso de las actuaciones se localizaron dos plantaciones de marihuana con unas 800 plantas, una de ellas equipada con placas solares para abastecer de electricidad el cultivo y evitar levantar sospechas por el consumo energético.
Además, los agentes intervinieron 121.000 euros en efectivo, 150 kilos de setas alucinógenas, 290 gramos de cocaína, cuatro armas largas, siete vehículos -cuatro de ellos de alta gama-, dos motocicletas, una embarcación de recreo y numerosas joyas y artículos de lujo. El valor del patrimonio acumulado por los detenidos asciende a cerca de 1,7 millones de euros.
Dos de ellos, a prisión
Los arrestados son cinco hombres y una mujer, con edades comprendidas entre los 34 y los 61 años, todos de nacionalidad española. Se les imputan delitos de cultivo, elaboración y tráfico de drogas, organización criminal y blanqueo de capitales.
Tras pasar a disposición judicial, el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 6 de Alzira, donde fueron remitidas las diligencias, ha acordado el ingreso en prisión provisional, comunicada y sin fianza para dos de ellos.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
- El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante