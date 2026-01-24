Violencia machista
Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 34 años y era madre de tres hijos
Laura Rubio
Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.
La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.
Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
- El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
- AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
- Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
- La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
- Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
- El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante