Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzForo de DavosSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Violencia machista

Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía 34 años y era madre de tres hijos

Un agente de la Guardia Civil.

Un agente de la Guardia Civil. / EP

Laura Rubio

Málaga
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Una mujer de 34 años ha sido asesinada en Alhaurín el Grande (Málaga) y su expareja se ha entregado como autor de los hechos.

La víctima, que estaba inscrita en el sistema VioGen, tenía tres hijos. Fue a las 11.40 de este sábado cuando los servicios de emergencias recibieron la llamada de una vecina. En la llamada, se alertaba de que se escuchaba a la víctima pidiendo ayuda.

Noticias relacionadas

Tras esto, el presunto autor de los hechos, que se trata de su expareja, se entregó a la Guardia Civil.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  2. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  3. El tráfico aumenta un 10% en Catalunya por la incertidumbre en Rodalies
  4. AUTOPISTA GRATUITA | Trànsit mantiene abiertas las barreras del peaje de la C-32 por el caos de Rodalies
  5. Los técnicos estudian si el aumento de tráfico de camiones por la AP-7 desgastó el muro caído en Gelida
  6. La caja negra del tren de Gelida señala que el maquinista solo tuvo cinco segundos para frenar antes de chocar contra el muro desplomado
  7. Un desprendimiento de tierras obliga a interrumpir de nuevo la R1 entre Maçanet-Maçanes y Blanes pocas horas después de su restablecimiento
  8. El Mir de Urgencias y Emergencias se estrena este 2026 con 82 plazas: 'Es un paso muy importante

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

ArcelorMittal, proveedor de las vías de Adif, pide esperar al informe final del CIAF sobre Adamuz antes comprobar un posible defecto de fábrica

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas que eran captadas por anuncios en redes y obligadas a prostituirse

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas

La Policía libera a 15 mujeres chinas prostituidas en Palma y detiene a 14 personas

Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

Asesinan a una mujer en Málaga y detienen a su expareja como presunto autor

Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados

Una nueva operación contra la multirreincidencia en el área metropolitana deja 71 detenidos y 38 investigados

Detenidas 71 personas con 314 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia

Detenidas 71 personas con 314 antecedentes en un dispositivo contra la multirreincidencia

Eva Abad, la doctora asesinada por su marido en 2019, ya tiene una plaza en Terrassa

Un muerto y varios heridos en un incendio en un piso de Valencia