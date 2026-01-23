Caso Alvia
La Audiencia de A Coruña absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif por el accidente de Angrois
Confirma la condena al maquinista, Francisco José Garzón, y absuelve a Andrés Cortabitarte por la muerte de 80 personas en el siniestro ferroviario que dejó además 143 heridos
EP
La Audiencia de A Coruña confirma la condena al maquinista del tren Alvia que descarriló en Angrois (Santiago) hace 13 años ocasionando la muerte de 80 personas y dejando a 143 heridos y absuelve al exdirector de seguridad en la circulación de Adif, el administrador de la infraestructura ferroviaria.
Ambos, el maquinista Francisco José Garzón y el exresponsable de Adif Andrés Cortabitarte, fueron condenados en la causa por el accidente por 79 delitos de homicidio --la jueza contabiliza un fallecido menos, al ocurrir uno tiempo después-- y por 143 de lesiones por imprudencia profesional grave. Renfe recurrió la sentencia para reclamar la absolución de Cortabitarte y ahora la Audiencia de A Coruña absuelve al entonces director de seguridad de circulación de Adif.
- Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
- Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
- El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
- Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
- El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
- ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
- El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular
- Javier Morant, joven empresario de 21 años, sobre la idea de compartir gastos en pareja: 'Nunca