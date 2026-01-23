Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
RodaliesAP-7AdamuzSánchezFeijóoGroenlandiaElecciones BarçaVertedero OsonaMamarazzisPremios Oscar
instagramlinkedin

Animales varados

Aparecen dos cadáveres de delfines en Baleares, uno en Mallorca y otro en Menorca

Uno de ellos ha sido encontrado en la playa mallorquina es Trenc

El cadáver de uno de los delfines encontrado

El cadáver de uno de los delfines encontrado / Fundación Palma Aquarium

Duna Márquez

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

La Fundación Palma Aquarium ha atendido en apenas dos días a dos varamientos de delfín listado (Stenella coeruleoalba), uno de ellos encontrado en es Trenc y otro en Cala Galdana (Menorca).

Ambos animales ya había fallecido cuando fueron descubiertos los pasados días 18 y 19 de enero.

Según ha explicado la organización, los cuerpos, que pertenecían a machos adultos y en buena condición corporal, se trasladaron a las instalaciones de la fundación para la toma de muestras y el estudio científico correspondiente.

Noticias relacionadas

Este suceso permitirá a la ONG animal ampliar el conocimiento científico sobre las poblaciones de cetáceos y las amenazas que enfrentan en el mar Balear.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Última hora del accidente de tren en Gelida, en directo | Los maquinistas reclaman un documento por escrito de Adif que garantice la seguridad para reanudar el servicio
  2. Dos pasajeros del Iryo avalan la versión del maquinista: no hubo choque de trenes en Adamuz (Córdoba), sino 'enganchón
  3. El derrumbe del muro de la AP-7 que causó el accidente de tren destapa las dudas sobre su titularidad
  4. El nivel educativo y el trabajo de los padres influye más en el salario que estudiar en una universidad pública o privada
  5. Los médicos anuncian una semana de huelga al mes a partir del 16 de febrero para conseguir un estatuto propio
  6. La Guardia Civil destapa una trama corrupta en un vertedero de Osona que contaminó y evadió impuestos
  7. ¿Cómo será el corte de la AP-7 en Martorell, cuánto durará y qué alternativas hay?
  8. El Govern suspende la ZBE en Barcelona por el corte de Rodalies: todos los coches pueden circular

La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”

La 'Manada' de Zaragoza, condenada a 97 años de cárcel por violar a una joven: "La denigraron y trataron como objeto sexual durante dos días”

La operación policial para detener al pederasta en A Coruña: "Seguimos a personas de su confianza. A él no lo vimos nunca"

La operación policial para detener al pederasta en A Coruña: "Seguimos a personas de su confianza. A él no lo vimos nunca"

Aparecen dos cadáveres de delfines en Baleares, uno en Mallorca y otro en Menorca

Aparecen dos cadáveres de delfines en Baleares, uno en Mallorca y otro en Menorca

Absuelven al exdirector de Seguridad de ADIF por el accidente de Angrois y ratifican como único culpable al maquinista

Absuelven al exdirector de Seguridad de ADIF por el accidente de Angrois y ratifican como único culpable al maquinista

Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

Feijóo denuncia "caos" en el Gobierno en una "semana negra" en España: "El estado de las vías es reflejo del estado de la nación"

La Policía detiene en tres meses a la mitad de los 10 fugitivos más buscados

La Policía detiene en tres meses a la mitad de los 10 fugitivos más buscados

Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Detenido en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados de España

Detenido en A Coruña Daniel Vázquez Patiño, uno de los fugitivos más buscados de España