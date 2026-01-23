Un accidente entre dos camiones provoca cuatro kilómetros de retención en la AP-7 en Santa Perpètua

Mañana complicada en las carreteras catalanas y no únicamente por el corte de la AP-7 a la altura de Martorell en dirección Tarragona que obliga a dar paso alternativo a los vehículos por la A-2. También en la AP-7 pero en dirección Girona se ha producido a primera hora un accidente entre un camión tráiler y otro frigorífico en la zona entre Santa Perpètua de Mogoda y Cerdanyola del Vallès que ha obligado a cortar la autopista mientras se hacían labores de limpieza.

El tráfico ha estado parado en sentido Girona por este siniestro, aunque ya se ha abierto la marcha después de retirar hacia el ramal los camiones afectados. Sin embargo, hay cuatro kilómetros de retención en este punto a consecuencia del accidente.

A consecuencia del corte de carretera en Martorell también se registran retenciones y tráfico lento en la B-24 entre Cervelló y Vallirana, la N-340 y C-15 en Vilafranca del Penedès y en la N-340 en Subirats por una avería que ha sufrido un vehículo y que dificulta la circulación.

Trànsit recuerda que en el corte de la AP-7 en Martorell existen desvíos hacia la A-2, hasta enlazar C-15 y en Vilafranca, nueva incorporación a esta autopista. Además, mucho antes de llegar a este punto de restricciones remarcan que pueden haber rutas alternativas, como la C-25 en Cassà de la Selva hacia el interior; la N‑340 y C‑15 hacia el Penedès o la C‑58/B‑40 | hacia A‑2 en el Vallès. También se han levantado las barreras de la C‑32 en el litoral, ya que se trata de una carretera con peajes, para facilitar la circulación. Este jueves, primer día de la medida por el accidente de tren de Gelida que ha obligado a cortar la AP-7 entre Martorell y Sant Sadurní d'Anoia, esta vía aumento un 100% su capacidad.

Además, Trànsit ha abierto el carril bus-VAO de la C-58 a todos los vehículos (excepto camiones) de entrada a Barcelona para facilitar la entrada de vehículos a la ciudad y evitar atascos. Desde este organismo se remarca que la incertidumbre con el servicio de Rodalies ha hecho que muchos ciudadanos usen el transporte privado, como su coche o taxis, para ir a trabajar, lo que ha incrementado el número de vehículos en las carreteras.

Los Mossos d'Esquadra de la División de Tráfico han reforzado su presencia en la red viaria para garantizar que no existan incidencias en los cortes de la AP-7 y en el resto de la circulación, principalmente en los accesos a Barcelona.

En este sentido, se circula con dificultad y retenciones en la A-2 entre Sant Joan Despí y Sant Vicenç dels Horts en dirección a Barcelona, en la AP-7 Barberà del Vallès y en el Nus de la Trinitat, uno de los puntos que más se colapsan a diario a primera hora de la mañana y de la tarde.