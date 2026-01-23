Absueltos de dar una paliza a tres jóvenes y atropellar a uno de ellos porque las víctimas dicen ahora que no recuerdan nada

"Estabamos tomando algo en el pub 'Luz de luna' de Rivas aquella noche. Íbamos a echar dinero a las tragaperras, pero vinieron varios chavales y nos dijeron: ‘estamos jugando nosotros’. No nos dio tiempo ni a contestarles. De repente, empezaron a pegarnos y a lanzarnos botellas a la cabeza". Así empezó la batalla campal entre dos grupos de jóvenes en un pub de Rivas Vaciamadrid (Madrid) la madrugada del 11 de marzo de 2020.

Cinco testigos vieron cómo los acusados, tres jóvenes madrileños de etnia gitana, de 19, 22 y 34 años, "la emprendieron a botellazos" contra tres chicos marroquíes, a los que dieron una paliza tras disputarse el turno para jugar en una máquina tragaperras del local. En sus declaraciones a la Guardia Civil, los testigos de lo ocurrido aquella noche describieron con detalle cómo, tras esa primera agresión grupal, los "españoles" salieron del pub, se subieron a un BMW de color rojo y "persiguieron" a uno de los "marroquíes", le "embistieron con el coche y lo atropellaron". Luego, según añadió uno de los testigos, "se bajaron del vehículo y le propinaron múltiples patadas por todo el cuerpo".

Una joven que conocía a las víctimas y estaba aquella noche en el local contó a los investigadores que, tras el atropello, los agresores "se marcharon del lugar dejando inconsciente y malherido" al joven, que sufrió varias fracturas en la cabeza, las piernas y las manos.

Ocho años de cárcel

Durante casi seis años, las víctimas, que entonces tenían 23, 26 y 27 años, han reconocido "sin género de dudas" a los acusados como sus agresores en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez. Incluso aportaron a los investigadores varias fotografías de ellos. Pero eso cambió hace solo unos días, durante el juicio celebrado el pasado 29 de diciembre en la Audiencia de Madrid contra los presuntos atacantes, representados por el abogado Juan Manuel Medina, director de Medina Abogados.

El fiscal pedía para cada uno de ellos ocho años de prisión, pero el tribunal se vio obligado a absolverlos después de que las víctimas se desdijeran de todo lo que han declarado este tiempo y aseguraran que no recuerdan nada de aquella noche, ni siquiera "quiénes y cómo" los agredieron, según consta en la sentencia a la que ha accedido el canal de investigación y sucesos de Prensa Ibérica. La resolución destaca que, además de las declaraciones de los afectados y de los testigos, la Guardia Civil no recogió "vestigios ni las grabaciones de las cámaras de seguridad" de la zona.

Patadas tras el atropello

Las víctimas no conocían previamente a sus agresores, según contaron a los agentes. Pese a ello, los acusados actuaron con una "violencia inusitada", según la Guardia Civil. "Todo fue de repente. Empezaron a dar golpes primero a mi amigo. Le daban patadas, puñetazos, empezaron a lanzarnos botellas a la cabeza. A mí me agarraron del pelo y me arrancaron un mechón. Uno de mis amigos se escondió en el bar, mi otro amigo y yo conseguimos escapar, pero al salir del pub, cada uno tiramos por una calle", declaró en su momento ante el juez una de las víctimas, que entonces tenía 27 años.

Entonces, "ellos salieron detrás de mí, se subieron a un BMW rojo y me persiguieron hasta que me atropellaron. Cuando me dieron, caí de cabeza a la carretera y es cuando ellos se bajaron del coche y empezaron a darme patadas mientras yo estaba en el suelo. Es lo último que recuerdo, porque me quedé inconsciente hasta que me despertó la Policía", explicó el joven, al que sus amigos encontraron más tarde "tirado en la carretera". Los médicos tuvieron que darle 14 puntos en la cabeza como consecuencia de las lesiones que padeció.

Traumatismo craneoencefálico

Su amigo llegó a sufrir un traumatismo craneoencefálico después de que uno de los acusados le golpeara en la cabeza con una botella: "Intenté esconderme dentro de la barra del bar, pero me dieron un puñetazo que me tiraron para atrás. Me lanzaron botellas, una me dio en la cara y empecé a sangrar mucho. Entonces ellos se asustaron con la sangre y se fueron del bar. Fue cuando atropellaron a mi amigo".

A la tercera víctima le rompieron el pómulo. También recibió un "botellazo en una ceja", según declaró. Ante el juez, señaló con nombre y apellidos a los tres jóvenes que le habían "roto la cara e intentado matar a mi amigo con el coche". El pasado diciembre se sentó frente a ellos en la Audiencia de Madrid y aseguró que había perdido la memoria: "No me acuerdo de cómo ni de quiénes nos agredieron. Tampoco (de) cómo atropellaron a mi amigo. No estoy seguro de que sean ellos. Si dije que estaba seguro cuando los reconocí en las fotos que me enseñaron los policías es porque me debí explicar mal".