Los Mossos investigan la muerte de una mujer a puñaladas en un local ocupado de L'Hospitalet

Nuevo crimen en Catalunya. Los Mossos d’Esquadra investigan la muerte de una mujer joven que ha aparecido cosida a puñaladas en un local ocupado situado en el centro de L’Hospitalet de Llobregat, en las inmediaciones del Ayuntamiento de este municipio del Barcelonès.

Los agentes han desplegado un dispositivo policial para intentar localizar y detener a un sospechoso relacionado con el caso. Por el momento, la investigación mantiene abiertas varias hipótesis y todavía no se ha determinado si se trata de un asesinato machista o de un posible ajuste de cuentas.

La víctima presentaba varias heridas por arma blanca repartidas por todo el cuerpo. Mientras se avanza en la investigación, los Mossos trabajan en la recogida de indicios dentro del local y han realizado entrevistas a vecinos de la zona. Además, han solicitado el acceso a las grabaciones de cámaras de seguridad de comercios cercanos, con el objetivo de reconstruir lo ocurrido.

En el lugar también se espera la llegada de la comitiva judicial para autorizar el levantamiento del cadáver, un paso habitual antes de que el cuerpo sea trasladado para la práctica de las diligencias correspondientes. La investigación continúa abierta.