Fernando Huerta, un sevillano de 27 años, es el maquinista en prácticas fallecido en Gelida

La víctima del accidente de la R4 era un maquinista en prácticas que iba en la cabina con el conductor y otros aprendices

La víctima del accidente de la R4 era un maquinista en prácticas que iba en la cabina con el conductor y otros aprendices. Lo explica el subinspector de Bombers, Joan Rovira.

Germán González

Germán González

Barcelona
El accidente de un tren de la R4 de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia dejó una víctima mortal. Se trata de Fernando Huerta, de 27 años y natural de Sevilla, que se encontraba en Barcelona realizando las tareas de formación para ser maquinista de Renfe. El fallecido se encontraba en la cabina con el maquinista que llevaba el tren y otros dos trabajadores en prácticas.

Fernando murió y los otros tres están heridos graves por el fuerte impacto de los primeros vagones contra el muro en las vías. En este sentido los bomberos tuvieron que hacer tareas para sacar a una persona que había quedado atrapada entre los hierros del tren siniestrado.

La víctima mortal estaba completando su formación antes de comenzar en un destino. Tras identificar el cuerpo los Mossos d'Esquadra avisaron a la familia del fallecido, nacido en 1998, en Sevilla. Además de vinculado a peñas de fútbol del Sevilla, el joven era hermano de la Macarena, según ha podido confirmar El Correo de Andalucía con fuentes de la hermandad.

Por redes, la consellera de Interior, Núria Parlon, ha lanzado un mensaje lamentando "profundamente la muerte de uno de los maquinistas en prácticas en el accidente de tren, en el R4. Quisiera expresar mi pésame a sus familiares. Deseamos también la rápida recuperación de las personas heridas en el accidente. Así como, un agradecimiento a la labor de los servicios de emergencia".

El alcalde de Sevilla, en la red social X, ha trasladado el pésame a la familia: "Mi más sentido pésame a todos los familiares y amigos de este joven sevillano que estaba destinado en Barcelona para completar su formación como maquinista. Para ellos va el abrazo de toda una ciudad que se une a esta tragedia y un dolor que todos compartimos. Descansa en paz".

De los 37 pasajeros heridos, cinco permanecen en estado grave, seis en un estado menos grave y 26 han resultado heridos leves. Los Mossos siguen las tareas de investigación para saber las causas del accidente. Además, han reforzado los controles en la zona y la presencia policial en algunos puntos de la red ferroviaria para garantizar la seguridad.

