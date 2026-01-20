Renfe transborda a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad atrapado en un túnel a la entrada de Girona

Renfe ha transbordado a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad averiado a la entrada de Girona y que se dirigía a Figueres. Según ha detallado Renfe, los pasajeros no han tenido que bajar a la vía, sino que se ha realizado un transbordo mediante pasarelas a un tren que se ha colocado en paralelo.

Protecció Civil ha activado el Pla Ferrocat por la incidencia del tren, que ha quedado detenido dentro del túnel por una avería de la catenaria. La situación se producía en paralelo a la incidencia que ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Girona y Figueres durante más de una hora por acumulación de agua en la vía debido al temporal.

Ahora, el paso de los trenes "tiende a normalizarse" en la red de alta velocidad tras la actuación de los técnicos.

La llevantada que afecta al Alt i Baix Empordà, el Gironès y la Selva está complicando el servicio en la red ferroviaria, con diversas averías por acumulación de agua y caída de árboles en las vías.