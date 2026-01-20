Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Avería en la catenaria

Renfe transborda a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad atrapado en un túnel a la entrada de Girona

Otra incidencia ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Girona y Figueres durante más de una hora por acumulación de agua

Desaparecido un hombre en la riera de Palau-sator en plena alerta por riesgo de desbordamiento de los ríos en Girona

Alerta por el temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora de la borrasca Harry y los avisos de la Aemet y el Meteocat

Estació AVE Figueres-Vilafant

Estació AVE Figueres-Vilafant / Santi Coll / EMP

El Periódico

El Periódico

Por qué confiar en El Periódico

Renfe ha transbordado a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad averiado a la entrada de Girona y que se dirigía a Figueres. Según ha detallado Renfe, los pasajeros no han tenido que bajar a la vía, sino que se ha realizado un transbordo mediante pasarelas a un tren que se ha colocado en paralelo.

Protecció Civil ha activado el Pla Ferrocat por la incidencia del tren, que ha quedado detenido dentro del túnel por una avería de la catenaria. La situación se producía en paralelo a la incidencia que ha obligado a interrumpir la circulación de alta velocidad entre Girona y Figueres durante más de una hora por acumulación de agua en la vía debido al temporal.

Ahora, el paso de los trenes "tiende a normalizarse" en la red de alta velocidad tras la actuación de los técnicos.

La llevantada que afecta al Alt i Baix Empordà, el Gironès y la Selva está complicando el servicio en la red ferroviaria, con diversas averías por acumulación de agua y caída de árboles en las vías.

Renfe transborda a 130 pasajeros de un tren de alta velocidad atrapado en un túnel a la entrada de Girona

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Los reyes visitan el lugar de la tragedia y Marlaska comparece en el Consejo de Ministros

"Más que nada, por las fotos": la súplica del hijo de uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz que busca el iPhone de su padre

Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari

Aviso de la Guardia Civil: detenido con 30 billetes falsos de 100 euros

Estos son los próximos pasos que dará la CIAF, el organismo que investiga el accidente de Adamuz

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en Almería

