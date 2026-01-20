Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Baja el número de hospitalizados a 39 y suben a 13 los ingresados en la UCI

La angustia de los familiares de la tragedia de Adamuz: Josefa volvía a Huelva junto a su hija Ana, Ricardo acompañó a sus opositores...

A las pocas horas de la tragedia, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes de viajeros a los que sus familiares les habían perdido la pista justo en el momento en que el tren Iryo, con casi 300 pasajeros, descarriló e impactó contra el tren Alvia con dirección a Huelva, en el que viajaban 189 personas. Y, a medida que han ido avanzando las horas de este lunes, cuando se ha podido ver a la luz del día la dimensión de esta tragedia y han avanzado los trabajos de recuperación de cuerpos, muchos de estos familiares han ido compartiendo en sus perfiles el trágico desenlace: los cuerpos sin vida de sus seres queridos estaban atrapados bajo el amasijo de hierros al que ha quedado reducido parte del convoy de Alvia. Como la familia Zamorano Álvarez, vecinos de Punta Umbría, todos han muerto y se ha salvado la pequeña de 6 años, que a esta hora está ya con sus abuelos.

