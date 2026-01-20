Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Baja el número de hospitalizados a 39 y suben a 13 los ingresados en la UCI

Al menos 40 personas han muerto y 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha

Así han quedado los vagones de los trenes accidentados en Adamuz

Lucía Feijoo Viera

Antonio Romero

Rubén Gargoi

Madrid
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.

Directo | El Centro Integrado de Datos ha informado de que se han presentado hasta el momento 43 denuncias de desapariciones

Registrado un terremoto de magnitud 2,7 en Almería

Tragedia ferroviaria en Adamuz: 39 personas permanecen ingresadas

Una niña de 6 años, la única superviviente de una familia de Punta Umbría en el accidente de tren de Córdoba

Sánchez pide tiempo para saber la causa del accidente y destaca la coordinación institucional: "Vamos a dar con la verdad"

La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz: "No sabemos nada, este es el peor momento"

"Lo tiene una familia de Adamuz": feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba

Condenados siete 'casuals' que extorsionaron a dos empresarios y obtener 30.000 euros y un Ferrari

