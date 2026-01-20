En Directo
Choque de trenes
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Baja el número de hospitalizados a 39 y suben a 13 los ingresados en la UCI
Al menos 40 personas han muerto y 39 están hospitalizadas, 13 de ellas en la UCI, tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) este domingo ha causado al menos 40 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz. Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Lepe (Huelva) decreta tres días de luto oficial tras confirmar la muerte de un vecino
El Ayuntamiento de Lepe (Huelva) ha decretado tres días de luto oficial tras confirmarse el fallecimiento de un vecino de esta localidad onubense entre las víctimas mortales del accidente ferroviario registrado en Adamuz (Córdoba). El alcalde, Adolfo Verano, ha informado en redes sociales de que durante este luto las banderas de los edificios municipales ondearán a media asta y se suspenderán los actos oficiales previstos. "Son momentos de profundo dolor para nuestro municipio", ha indicado el regidor, quien ha trasladado todo el apoyo, cariño y respeto a la familia, amistades y personas cercanas al vecino fallecido. Verano ha expresado también el agradecimiento a los servicios de emergencias, autoridades sanitarias y cuerpos de seguridad por la profesionalidad, la humanidad y la cercanía que han demostrado en unas circunstancias "tan duras".
Atienden a un último grupo de 9 pasajeros llegados a Atocha y trasladan a 2 al hospital
Asistencias del SUMMA 112 han recibido sobre las 20:40 horas de este lunes en la estación de Atocha de Madrid a un grupo de nueve pasajeros de los dos trenes siniestrados en Adamuz (Córdoba), dos de los cuales han sido traslados con heridas de carácter leve al Hospital de Torrejón. Una portavoz de Emergencias 112 ha informado así mismo de que uno de los nueve pasajeros, que han llegado esta noche a la estación de Atocha en un quinto autobús, fletado por Iryo, ha precisado apoyo psicológico por parte de un especialista del SUMMA. Con esta atención, ha finalizado el dispositivo montado en la estación de Atocha de Madrid por la Agencia de Seguridad y Emergencias Madrid 112 desde la noche de este domingo para la atención de víctimas y familiares de los pasajeros de los trenes que colisionaron en Adamuz (Córdoba), con un total de 20 pasajeros atendidos.
El número de hospitalizados desciende a 39 aunque aumenta en uno el de ingresados en UCI
El número de heridos en el accidente de tren registrado este pasado domingo en el término municipal cordobés de Adamuz ha descendido en las últimas horas a 39, si bien el de pacientes ingresados en una Unidad de Cuidados Intensivos (UCI), que en la anterior actualización de datos difundida este lunes por la tarde era de 12, se ha incrementado en uno.
43 denuncias y 40 cadáveres localizados
En una entrevista con Pepa Bueno, en la 1, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado que hay 43 denuncias de personas desaparecidas y 40 cadáveres localizados tras el accidente de trenes de Córdoba. Por lo que afirma que quedan tres cadáveres en los trenes.
Los equipos técnicos y de rescate mantendrán sus trabajos durante esta noche en Adamuz
Los equipos técnicos y de rescate desplazados al accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) pretenden continuar durante esta noche con sus trabajos, según han informado a EFE fuentes del operativo, en el que se va a instalar una gran grúa para levantar los vagones del Alvia siniestrado. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ya avanzó esta tarde en declaraciones a los periodistas que estas tareas van a ser lentas porque hay mucho material que retirar en la zona, donde se hace necesario contar con maquinaria pesada.
Summa 112 traslada a otras tres personas afectadas por el accidente a hospitales madrileños
El Servicio de Urgencia Médica de la Comunidad de Madrid, Summa 112, ha atendido a otros nueve afectados por el accidente de tren en Adamuz (Córdoba) que han llegado la noche de este lunes a la estación Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes. Tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario. Según ha informado el Gobierno de la Comunidad de Madrid, los pasajeros han llegado en un cuarto autobús a Atocha sobre las 21.00 horas. Equipos asistenciales y psicológicos de Summa 112 han atendido a los nueve viajeros y tres de ellos han sido trasladados a un centro hospitalario.
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios analizará en laboratorio los carriles y la rodadura del tren Iryo
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) apunta que "será necesario analizar en laboratorio los carriles del lugar del accidente y en taller la rodadura del tren Iryo" descarrilado este domingo en Adamuz (Córdoba), según un comunicado del Ministerio de Transportes. La CIAF movilizó este domingo un equipo formado por el secretario de la Comisión y dos técnicos investigadores, que salieron de sus oficinas de Madrid hacia las 22h del mismo día, llegando al lugar del accidente hacia las 1:30 de la madrugada. El equipo de la CIAF inspeccionó el punto donde se inició el descarrilamiento, la infraestructura de carriles, traviesas y plataforma en ese punto y los daños producidos.
La investigación examinará la rodadura de los trenes que circularon por Adamuz horas antes
La Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) ha solicitado a Adif el registro de circulaciones por Adamuz (Córdoba) de los dos días anteriores al accidente e inspeccionará la rodadura de otros trenes que circularon por ese punto en las horas previas al siniestro. Según ha informado el Ministerio de Transportes en un comunicado, la comisión investigadora ha determinado este lunes que, además de inspeccionar la rodadura del tren Iryo en un taller, también se analizarán los carriles en el punto de inicio del descarrilamiento en un laboratorio.
La angustia de los familiares de la tragedia de Adamuz: Josefa volvía a Huelva junto a su hija Ana, Ricardo acompañó a sus opositores...
A las pocas horas de la tragedia, las redes sociales ya se habían llenado de imágenes de viajeros a los que sus familiares les habían perdido la pista justo en el momento en que el tren Iryo, con casi 300 pasajeros, descarriló e impactó contra el tren Alvia con dirección a Huelva, en el que viajaban 189 personas. Y, a medida que han ido avanzando las horas de este lunes, cuando se ha podido ver a la luz del día la dimensión de esta tragedia y han avanzado los trabajos de recuperación de cuerpos, muchos de estos familiares han ido compartiendo en sus perfiles el trágico desenlace: los cuerpos sin vida de sus seres queridos estaban atrapados bajo el amasijo de hierros al que ha quedado reducido parte del convoy de Alvia. Como la familia Zamorano Álvarez, vecinos de Punta Umbría, todos han muerto y se ha salvado la pequeña de 6 años, que a esta hora está ya con sus abuelos.
Renfe establece un plan alternativo de transporte por la suspensión la línea entre Madrid y Andalucía
Renfe activará a partir de este martes 20 de enero un Plan Alternativo de Transporte para garantizar la movilidad de las personas afectadas por el accidente de Adamuz (Córdoba), que se extenderá mientras permanezca interrumpida la circulación de la línea de alta velocidad entre Madrid y Andalucía. En un comunicado, la compañía ferroviaria ha informado de que está trabajando para poner a la venta los billetes de estos servicios especiales lo antes posible. Este Plan Alternativo de Transporte combina, en un solo título de transporte, los desplazamientos que se ofrecerán con servicios especiales, que incluyen trayectos por carretera en autobús entre Córdoba y Villanueva de Córdoba, en ambos sentidos, lo que incrementará los tiempos de viaje.
