Aviso de la Guardia Civil: detenido con 30 billetes falsos de 100 euros

Billete de 100 euros.

Billete de 100 euros. / Vincenzo PINTO / AFP

Francis Aznar

La Guardia Civil ha detenido en Almassora a un hombre de 45 años tras localizarle un total de 30 billetes falsos de 100 euros, en el marco de una investigación por un presunto delito de falsificación de moneda.

Según ha informado el instituto armado, la investigación se inició el pasado 3 de enero después de que se detectara el intento de pago con un billete de 100 euros aparentemente falso en un establecimiento comercial de la localidad; dos días más tarde, se tuvo conocimiento de la posesión de otro billete de la misma cuantía por parte de otra persona.

Las gestiones practicadas permitieron identificar al sospechoso, que fue detenido el día 15. En el momento del arresto se le intervinieron 25 billetes falsos, aunque a lo largo de la investigación se han localizado un total de 30.

La Guardia Civil mantiene la investigación abierta para determinar el origen de los billetes y comprobar si existen más personas implicadas. Las diligencias han sido remitidas al decanato de los juzgados de Castellón. La actuación ha sido llevada a cabo por agentes del Puesto Principal de la Guardia Civil de Almassora.

