"Más que nada, por las fotos": la súplica del hijo de uno de los fallecidos en el accidente de Adamuz que busca el iPhone de su padre

Continúan los trabajos de identificación de las víctimas del trágico accidente ferroviario ocurrido cerca de la localidad de Adamuz (Córdoba), que de momento deja 41 fallecidos y decenas de heridos hospitalizados, 13 de ellos en la uci.

Durante la madrugada de este martes han comenzado los trabajos para levantar los dos trenes afectados, según ha informado la Agencia de Emergencias de Andalucía

41 fallecidos

Y en las últimas horas, muchos familiares han compartido imágenes en las redes sociales de las víctimas que viajaban en los trenes afectados y a los que no conseguían localizar.

Lamentablemente, muchos de los cuerpos que se han ido recuperando e identificando en la zona del accidente corresponden a las personas desaparecidas.

Hasta el momento, la cifra de fallecidos se sitúa en los 41 y 39 de las personas heridas continúan ingresadas, 13 de ellas en la uci.

Ricardo Chamorro

Hace tan solo unas horas, se ha confirmado que Ricardo Chamorro es uno de los 41 fallecidos. Tenía 57 años y viajaba en el Alvia que hacía el recorrido Madrid - Huelva.

El hombre, que residía en Huelva, había viajado a Madrid para acompañar a algunos de sus alumnos al examen de oposición a ayudante de instituciones penitenciarias.

“Buen amigo, persona, marido y padre. Te echamos de menos donde estés, te fuiste de una manera muy injusta, no te olvidaremos. D.E.P.”, ha compartido su hijo en X (Twitter) al conocer que estaba entre los fallecidos.

Recuperar los teléfonos móviles

El hijo de Ricardo Chamorro también ha aprovechado las redes sociales para intentar localizar el teléfono de su padre que, gracias al sistema de búsqueda de Apple, sabe que continúa en las vías.

“Alguien que esté gestionando la situación en las vías, el móvil de mi padre sigue en las vías, creo que es un iPhone 14 pro, si alguien pudiera recogerlo y enviarlo de vuelta, más que nada por las fotos que tiene”, ha pedido el joven.

Otros familiares de las víctimas del accidente también han solicitado ayuda en los comentarios del tuit del hijo de Ricardo.

“Me gustaría aprovechar el tuit para solicitar lo mismo. Mi novia llevaba un iPhone 15 con una funda burdeos. Iba en el tren Alvia vagón 1, por si fuese de ayuda para su localización”, ha comentado la pareja de Miriam Alberico, otra de las 41 personas fallecidas.