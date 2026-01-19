Siete 'casuals' admiten haber extorsionado a dos empresarios a cambio de 30.000 euros y un ferrari

El juicio contra siete miembros de los Casuals, el grupo ultra ligado a los Boixos Nois, que se debía celebrar este lunes en la Audiencia de Barcelona ha acabado con un reconocimiento de los procesados de la extorsión que hicieron a dos empresarios, uno en Vilanova i la Geltrú y otro en Lliçà de Vall, para que les pagaran a cambio de protección. De esta forma consiguieron un mínomo de 30.000 euros y un vehículo Ferrari que vendieron por unos 140.000 euros. Los miembros de este grupo radical han admitido el delito y se han comprometido a devolver el dinero a las víctimas.

Por eso, se ha llegado a una sentencia por conformidad, aunque la Fiscalía pedía inicialmente hasta 9 años y ocho meses de cárcel para algunos de los acusados. Al tener en cuenta la atenuante muy calificada de reparación del daño, ya que han devuelto 100.000 euros a las víctimas, la Audiencia de Barcelona ha impuesto a los dos principales condenados tres años de cárcel además de prohibir acercarse a menos de un kilómetro de las víctimas durante cuatro años.

El tribunal ha acordado suspender la pena de cárcel, a condición de que no vuelvan a delinquir durante los próximos tres años, se confirme la devolución del dinero a las víctimas, valorado en 135.000 euros, y paguen una multa de 720 euros en un plazo máximo de 18 meses. Para los otros cinco acusados se ha acordado una pena de entre tres y seis meses de cárcel como coautores de un delito de receptación. Esta condena también fue suspendida a cambio de que no delincan durante medio año.

Sin embargo, uno de estos cinco condenados por receptación es Francisco P. conocido como "Paco El Gordo", que en 2025 fue condenado a seis años por homicidio. Por eso, el tribunal le ha suspendido su condena a cambio de que no reincida durante los próximos tres años y que abone una multa de 360 euros.

De los 135.000 euros fijados como indemnización para las víctimas 120.000 euros serán para un empresario de Lliçà de Vall, mientras que los 15.000 euros restantes recaerán en el otro afectado que tenía una sociedad en Vilanova y la Geltrú.

Extorsión en una tienda de mascotas

Los dos principales acusados han admitido que en octubre de 2022 acudieron, junto a otras dos personas no identificadas, a una tienda de mascotas en Lliçà de Vall (Barcelona) y allí le dijeron al duelo que eran Casuals. Después le pidieron 100.000 euros que les adeudada un socio a cambio de haberle proporcionado seguridad. Como que la víctima les dijo que no tenía este dinero, los dos acusados le presionaron hasta que al final aceptó entregarles un coche Ferrari Testarrosa (tasado en 211.000 euros, mediante un contrato de compraventa de 100.000 euros que no llegaron a abonar. Al día siguiente los dos principales acusados volvieron a la tienda de mascotas y le pidieron otros 10.000 euros para protección.

Los otros cuatro condenados por receptación ocultaron el vehículo en un concesionario para evitar investigaciones y en mayo de 2023 lo vendieron a cambio de 140.000 euros, que se repartieron entre ellos.

En diciembre de 2022, los dos principales condenados acudieron al despacho de un empresario en Vilanova i la Geltrú y le sacaron 20.000 euros a cambio de tener protección de los "Casuals", ya que si no le destrozarían el local. Una vez hecho este primer pago, uno de los acusados exigió al empresario que le abonara otros 10.000 euros por sus servicios.

En enero de 2023 dos de los condenados también participaron en un intento de extorsión a otro empresario. Tres hombres que no fueron identificados acudieron al local de otro empresario se presentaron como miembros de la mafia marsellesa y le pidieron 50.000 euros.

Estos hombres instaron a la víctima a buscarse un negociador y en ese momento llegaron los dos condenados, que se presentaron como miembros de los Casuals y acordaron un pago. Los condenados han admitido que actuaron en connivencia con los asaltantes que se hicieron pasar por mafiosos marselleses. En este caso no obtuvieron ningún botín porque la víctima les denunció