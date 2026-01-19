Descarrilamiento ferroviario
"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia": continúa la búsqueda del perro Boro, que huyó tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)
Una joven, herida junto a su hermana embarazada en el descarrilamiento, busca a su mascota tras el siniestro: "Tiene que estar muy asustado"
PACMA pide autorización urgente para rescatar al perro desaparecido en Adamuz
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Juanma Moreno: "El trabajo técnico en los vagones no va a ser fácil"
Cristina Sebastián
Dos trenes han descarrilado este domingo día 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba) dejando al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos que han sido trasladados a diferentes hospitales de la zona.
Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.
Dos hermanas malagueñas
Dos de esas personas que han resultado heridas son dos hermanas malagueñas que trabajan en Madrid y viajaban en el vagón 7 del tren de Iryo que hacía el recorrido Málaga - Madrid. Las jóvenes regresaban a la capital tras haber pasado el fin de semana en familia.
Ana, una de las hermanas, ha contado entre lágrimas ante las cámaras cómo vivieron el momento del accidente y el posterior rescate.
“Había gente que estaba muy mal, los tenías delante y sabías que se te iban”, relata la joven.
La otra hermana, embarazada de cinco meses, se encuentra ingresada en la uci de uno de los hospitales a donde trasladaron a los heridos-
Una película de terror
Hasta el momento, Ana no sabe qué va a suceder con su hermana. Cuenta que los bomberos consiguieron rescatarla, pero comenta que "no sabemos que va a pasar con ella, todavía no tenemos un pronóstico seguro".
La joven añade que en los momentos posteriores al accidente "había mucha gente, había muchos gritos. Parecía una película de terror".
Boro, un perro desaparecido
"Ahora que ella está ingresada y no podemos hacer nada, aprovecho para buscar a mi perro", ha dicho Ana en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. "Tiene que estar muy asustado", ha añadido.
"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia, necesitamos que se difunda por favor", ha asegurado angustiada a EL PERIÓDICO
"Es un perro de tamaño mediano, es mayor, tiene el pelo negro y es muy asustadizo, responde a su nombre y lleva una placa identificativa de color azul", han compartido los dueños.
Este lunes por la tarde se propagó el bulo de que Boro había sido encontrado y que lo tenía una familia de Adamuz. Todo se debió a la difusión de unas imágenes de un perro que podría ser Boro en las inmediaciones del accidente.
Pero este martes por la mañana han vuelto a colgar una petición en redes, solicitando difusión y ayuda para dar con él.
Pacma pide autorización para el rescate
El partido animalista Pacma, por su parte, ha solicitado este martes autorización para colaborar en el rescate de Boro, tras conocer que el animal continúa deambulando por una zona cercana al lugar del siniestro.
"La falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados está impidiendo una intervención que podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida", ha compartio el partido en su página web.
Por ello, solicitan a la Guardia Civil el acceso urgente de la entidad Rescate Animal del Sur al entorno cercano del accidente.
- Los oftalmólogos critican que los ópticos prescriban las ayudas para gafas y lentillas: 'Pueden graduar la vista, pero no hacer diagnósticos
- La justicia avala la multa de 20.000 euros de la Generalitat al bus tránsfobo de Hazte Oír
- Disruptores endocrinos, los químicos invisibles que alteran nuestras hormonas
- Lo tiene una familia de Adamuz': feliz desenlace de la búsqueda de Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba
- Protecció Civil envía mensajes de alerta por olas de hasta 7 metros en la costa de Barcelona, Girona y el Ebre
- Una combinación excepcional de factores': los expertos analizan el descarrilamiento de trenes en Adamuz
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- El tren de Iryo chocó contra dos vagones de Renfe: 'El impacto ha sido terrible', explica Óscar Puente