"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia": continúa la búsqueda del perro Boro, que huyó tras el accidente de tren de Adamuz (Córdoba)

Dos trenes han descarrilado este domingo día 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba) dejando al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos que han sido trasladados a diferentes hospitales de la zona.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Dos hermanas malagueñas

Dos de esas personas que han resultado heridas son dos hermanas malagueñas que trabajan en Madrid y viajaban en el vagón 7 del tren de Iryo que hacía el recorrido Málaga - Madrid. Las jóvenes regresaban a la capital tras haber pasado el fin de semana en familia.

Ana, una de las hermanas, ha contado entre lágrimas ante las cámaras cómo vivieron el momento del accidente y el posterior rescate.

“Había gente que estaba muy mal, los tenías delante y sabías que se te iban”, relata la joven.

La otra hermana, embarazada de cinco meses, se encuentra ingresada en la uci de uno de los hospitales a donde trasladaron a los heridos-

Una película de terror

Hasta el momento, Ana no sabe qué va a suceder con su hermana. Cuenta que los bomberos consiguieron rescatarla, pero comenta que "no sabemos que va a pasar con ella, todavía no tenemos un pronóstico seguro".

La joven añade que en los momentos posteriores al accidente "había mucha gente, había muchos gritos. Parecía una película de terror".

Boro, un perro desaparecido

"Ahora que ella está ingresada y no podemos hacer nada, aprovecho para buscar a mi perro", ha dicho Ana en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. "Tiene que estar muy asustado", ha añadido.

"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia, necesitamos que se difunda por favor", ha asegurado angustiada a EL PERIÓDICO

Imágen para la difusión de la desaparición de Boro / Twitter

"Es un perro de tamaño mediano, es mayor, tiene el pelo negro y es muy asustadizo, responde a su nombre y lleva una placa identificativa de color azul", han compartido los dueños.

Este lunes por la tarde se propagó el bulo de que Boro había sido encontrado y que lo tenía una familia de Adamuz. Todo se debió a la difusión de unas imágenes de un perro que podría ser Boro en las inmediaciones del accidente.

Pero este martes por la mañana han vuelto a colgar una petición en redes, solicitando difusión y ayuda para dar con él.

Pacma pide autorización para el rescate

El partido animalista Pacma, por su parte, ha solicitado este martes autorización para colaborar en el rescate de Boro, tras conocer que el animal continúa deambulando por una zona cercana al lugar del siniestro.

"La falta de autorización para el acceso de rescatistas especializados está impidiendo una intervención que podría ser decisiva para salvar la vida del animal y evitar una tragedia añadida", ha compartio el partido en su página web.

Por ello, solicitan a la Guardia Civil el acceso urgente de la entidad Rescate Animal del Sur al entorno cercano del accidente.