La Guardia Civil recoge muestras de ADN de los familiares del accidente de Adamuz (Córdoba) para identificar los cuerpos de las víctimas

Una mañana fría y tensa ha sucedido a una de las noches más terribles que vivirán muchas familias cuyos allegados viajaban en alguno de los trenes implicados en el accidente de Adamuz. Mientras el horror sigue grabado en la mente de quienes fueron testigos de la tragedia, continúan los trabajos para esclarecer la identidad de las personas fallecidas. La Guardia Civil ha abierto oficinas en las comandancias de Córdoba, Huelva, Málaga, Madrid y Sevilla para que los familiares directos del accidente ferroviario en Adamuz acudan a denunciar y aportar muestras de ADN que sirvan para cotejar con las personas fallecidas y proceder a su identificación.

En concreto, la Guardia Civil ha informado de que ha abierto una oficina en la Comandancia de Córdoba, en la Avenida de Medina Azahara 2, en Córdoba capital, para los trámites de cotejo de ADN que ayuden a la identificación de las al menos 39 víctimas mortales del accidente ocurrido en la tarde-noche de este domingo.

Igualmente, la Guardia Civil ha habilitado una oficina en la Comandancia de Huelva --situada en la calle Guadalcanal, 1-- para que los familiares directos del Alvia siniestrado cuando realizaba el trayecto Madrid-Huelva puedan aportar muestras de ADN.

En el caso de Málaga, los familiares directos de los afectados podrán personarse en la Comandancia situada en la avenida Arroyo de los Ángeles, número 44, de Málaga capital.

Lo mismo ocurre en el caso de Madrid, donde pueden dirigir al acuartelamiento de la Zona de Madrid en la calle Batalla del Salado, 31. En Sevilla, por último, se ha habilitado el acuartelamiento de la Zona de Andalucía, sita en la avenida de la Borbolla, 8.

En estas oficinas se les informará a los afectados de los avances en la localización y estado de sus familiares. La Guardia Civil ha recordado que cualquier dato puede ser importante para la identificación, por lo que recomienda que aporten documentación como DNI, pasaporte o NIE, así como fotografías recientes o sobre rasgos físicos característicos como tatuajes o cicatrices.

Según los portavoces de la Guardia Civil, son los mismos agentes quienes proceden a la recogida, no se necesita presencia de sanitarios, ya que se realiza con un froctis bucal de forma rápida. Aunque no se han facilitado cifras de cuántas personas han pasado por estas dependencias, sí se ha confirmado que muchos de los afectados están acudiendo de forma intermitente por las instalaciones. Son los familiares que se enfrentan a la mayor incertidumbre, ya que horas después del accidente aún no tienen constancia del paradero de quienes viajaban en el tren.

Investigación dirigida por la Policía Judicial

La investigación está dirigida por la unidad orgánica de la Policía Judicial en coordinación con la Junta de Andalucía, que está procediendo a contactar con los familiares, muchos de los cuales se han desplazado a los puntos en los que se está ofreciendo atención psicológica como el centro cívico de Poniente. De momento, no se han facilitado listados de víctimas ni cifras sobre el número de muestras de ADN que se han recogido, si bien la Guardia Civil ha incorporado a personal especializado para que la identificación sea lo más rápida posible, principalmente, expertos en huellas y ADN.

Durante la mañana, se ha visto entrar a algunas personas que han confirmado que acudían para entregar sus muestras, si bien no han querido hacer declaraciones mientras se tapan la cara para evitar que se les fotografía, visiblemente afectados. "Ahora no es el momento", repiten en la puerta antes de entrar ante los medios de comunicación que permanecen apostados en la puerta a la espera de que acudan más familiares.

Cinco puntos de recogida de ADN

La Guardia Civil ha habilitado cinco puntos de recogida de muestras de ADN para los familiares directos de las víctimas del accidente de trenes de Adamuz, a fin de facilitar la identificación de los cadáveres.

Las oficinas estarán ubicadas en las siguientes localizaciones, según los datos facilitados por el instituto armado.

Madrid: Acuartelamiento de la Zona de Madrid, C/ Batalla del Salado, 31 Tlf. 915146900.

Sevilla: Acuartelamiento de la Zona de Andalucía, Avenida De la Borbolla, 8 con Avenida Eritaña, 1. Tlf. 954231901.

Huelva: Acuartelamiento Comandancia de Huelva, C/ Guadalcanal, 1. Tlf. 959241900.

Málaga: Acuartelamiento Comandancia de Málaga, AvenidaArroyo de los Ángeles, 44. Tlf. 952236575.

⁠Córdoba: Comandancia de Córdoba, Avenida de Medina Azahara, 2. Tlf. 957414111.

En estas oficinas se les informará de los avances en la localización y estado de sus familiares. La Guardia Civil recuerda que cualquier dato puede ser importante para la identificación de las víctimas, por lo que se recomienda a los familiares que aporten la siguiente documentación: Documento de identidad (DNI, pasaporte, NIE, etc); fotografías recientes; e información sobre rasgos físicos característicos (como tatuajes, cicatrices, etc.). Debido a las graves consecuencias del accidente, se ha procedido a la activación del protocolo establecido por el Real Decreto 32/2009 que regula la actuación médico-forense y de la Policía Judicial ante sucesos con víctimas múltiples.

En el marco de las actuaciones previstas en dicho protocolo, se incluye el establecimiento de oficinas denominadas 'ante-mortem', en las que se recoge de los familiares directos de las presuntas víctimas del suceso toda la información necesaria para permitir la correcta identificación de las mismas.