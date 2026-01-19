Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Accidente tren CórdobaEncuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Tragedia ferroviaria

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

En un mensaje en X, Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está trabajando "con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros" y que está "muy pendiente" del accidente

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Las imágenes del accidente de trenes mortal en Córdoba

Ver galería

Accidente de trenes en Córdoba. / Redes sociales

Agencias

Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Llegada al hospital de heridos del accidente de tren en Adamuz

Víctor Castro

TEMAS

  1. Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
  2. Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
  3. Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
  4. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  5. El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
  6. La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
  7. Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
  8. Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras

"Cuando sentí que se salió el tren solo imploré a Dios": los testimonios de los heridos

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer e hijos"

El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer e hijos"

Muere un hombre por arma de fuego en un tiroteo en Almería

Muere un esquiador en el Pirineo Aragonés tras ser sepultado por un alud

Muere un esquiador en el Pirineo Aragonés tras ser sepultado por un alud

Fallece una menor de 9 años por atragantamiento en Murcia

Fallece una menor de 9 años por atragantamiento en Murcia

Los narcosubmarinos se "consolidan" como vía habitual para la introducción de coca en Galicia