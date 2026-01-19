Tragedia ferroviaria
Fotos y vídeos del accidente de tren de alta velocidad en Córdoba
En un mensaje en X, Sánchez ha dicho que el Ejecutivo está trabajando "con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros" y que está "muy pendiente" del accidente
Agencias
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico
Las imágenes del accidente ferroviario de este domingo en el municipio de Adamuz (Córdoba), han sido compartidas en redes sociales por algunos de los pasajeros. "Vamos en el Iryo de Córdoba a Madrid, y a unos 10 minutos de salir el tren ha empezado a temblar muchísimo, y ha descarrilado del coche 6 para atrás. Se ha ido la luz. Nosotros estamos en el vagón 5", ha comentado una usaria de X en uno de los mensajes que más se han compartido en el primer momento.
- Miguel Ángel, financiero, va de Valladolid a Madrid a trabajar: 'Tardo una hora; es como si viviera en Leganés
- Una juez de Barcelona condena a Salut a atender a un enfermo de ELA en su domicilio
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
- La borrasca deja intensas nevadas en el Pirineo y fuertes lluvias en Tarragona, con puntos rozando los 100 litros
- Una 'llevantada' intesificará las lluvias y nevadas en Catalunya este lunes y martes y dejará acumulaciones de hasta 200 litros
- Descubierta la maquinaria molecular que mantiene las células en marcha: se abre una nueva vía para tratar enfermedades raras