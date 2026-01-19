"Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia": búsqueda desesperada para encontrar a Boro, el perro que huyó del tren accidentado en Córdoba

Dos trenes han descarrilado este domingo día 18 de enero a la altura de Adamuz (Córdoba) dejando al menos 39 fallecidos y más de 100 heridos que han sido trasladados a diferentes hospitales de la zona.

Adif ha habilitado el teléfono 900101020 para atender a los familiares.

Dos hermanas malagueñas

Dos de lesas personas que han resultado heridas son dos hermanas malagueñas que trabajan en Madrid y viajaban en el vagón 7 del tren de Iryo que hacía el recorrido Málaga - Madrid. Las jóvenes regresaban a la capital tras haber pasado el fin de semana en familia.

Ana, una de las hermanas, ha contado entre lágrimas ante las cámaras cómo vivieron el momento del accidente y el posterior rescate.

“Había gente que estaba muy mal, los tenías delante y sabías que se te iban”, relata la joven.

La otra hermana, embarazada de cinco meses, se encuentra ingresada en la uci de uno de los hospitales a donde trasladaron a los heridos-

Una película de terror

Hasta el momento, Ana no sabe qué va a suceder con su hermana. Cuenta que los bomberos consiguieron rescatarla, pero comenta que "no sabemos que va a pasar con ella, todavía no tenemos un pronóstico seguro".

La joven añade que en los momentos posteriores al accidente "había mucha gente, había muchos gritos. Parecía una película de terror".

Boro, un perro desaparecido

"Ahora que ella está ingresada y no podemos hacer nada, aprovecho para buscar a mi perro", ha dicho Ana en 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco.

La familia cree que el perro se encuentra bien y ha podido huir asustado después del accidente.

Visiblemente afectada, Ana pide ayuda y difusión en las redes sociales para poder encontrar a Boro: "Todavía no sabemos nada de él. Es uno más de la familia, necesitamos que se difunda por favor", ha dicho a EL PERIÓDICO.

“Se llama Boro, es un perro mayor, tiene el pelo largo marrón y blanco en la zona del pecho, es muy asustadizo y responde a su nombre”, ha descrito su dueña. Además, ha añadido que Boro lleva una placa identificativa de color azul con su nombre escrito.