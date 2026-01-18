El relato del conductor del autobús que arrolló a un hombre al dar marcha atrás: "Iba por la carretera y no lo vi; matar a una persona te queda para toda la vida... tendrá mujer e hijos"

Tragedia en Riaño (León). Un hombre ha perdido la vida en la tarde de este sábado tras resultar atropellado por un autobús que maniobraba marcha atrás para estacionar.

Los hechos tuvieron lugar en la parada que está ubicada en las inmediaciones del hospital Valle del Nalón de Nangreo (Asturias), una localidad situada al lado.

El peatón, que aún estuvo un tiempo consciente tras el siniestro, según los testigos, quedó atrapado bajo el vehículo y los bomberos tuvieron que utilizar unos gatos hidráulicos para rescatarlo.

Vehículo de gran peso

Antes de su llegada, en un intento desesperado dado el elevado peso del autobús, los vecinos que se acercaron a la zona trataron de levantar el vehículo para liberar al hombre, que terminó falleciendo.

El conductor relató a 'La Nueva España', diario del grupo editorial de EL PERIÓDICO, que el hombre iba por la carretera, en una zona reservada a los autobuses, y que no lo vio. "Matar a una persona es algo que te va a quedar para toda la vida. Tendrá familia e hijos", aseguraba, consternado.

El suceso se produjo el sábado en las inmediaciones del centro hospitalario comarcal, en la parada cabecera de la línea que cubre el trayecto entre Riaño, en Langreo, y Pola de Laviana.

Estaba debajo

Ocurrió sobre las 18.15, según relató el propio conductor. "Acababa de llegar y, tras dejar a los viajeros, di marcha atrás, para que el próximo autobús que llegase pudiera ponerse delante. Un chaval me avisó de que parase. Paré y ya vi que estaba debajo del autobús".

Zona y autobuses

El chófer explicó que "no lo vi" y que las señales acústicas y luminosas funcionaron para señalizar la maniobra de que el vehículo iba marcha atrás, en una zona en la que también hay marcas en la vía que señalan que es una zona de parada de autobuses.

"El hombre iba por la carretera, es un sitio por el que la gente no puede andar porque, si no, los pillas. Por la espalda no ves".

Trauma tras el siniestro

El conductor seguía visiblemente afectado por lo ocurrido una hora y media después del accidente. "Matar a una persona es algo que te va a quedar para toda la vida. Tendrá familia y fíos" [hijos], relataba mientras recibía el ánimo de algunos de los vecinos que se acercaron a la zona.

El hombre quedó atrapado entre los bajos del autobús y el asfalto. "El autobús tiene una panza en esa zona donde va el motor y todo", relató el conductor. Fue esa estructura abombada la que aprisionó al hombre, al parecer una persona de edad avanzada, según indicaron los testigos.

Un vecino de Riaño que llegó poco después de que tuviera lugar el atropello señaló que el hombre estuvo un tiempo consciente porque "comentaban que incluso hablaron con él". Finalmente, terminó falleciendo, "no se sabe si por las heridas o por algún tema cardiaco o por qué".

Bomberos

Los bomberos desplazados hasta la zona tuvieron que hacer uso de unos gatos hidráulicos para liberar el cuerpo del hombre. Antes, en un intento desesperado, "tratamos de levantar el autobús, aunque fuera mínimamente, para poder sacarlo, pero era imposible". Un vehículo de este tipo supera las veinte toneladas.

Hasta la zona se desplazaron, además de los bomberos, miembros de los servicios sanitarios, que no pudieron hacer nada por el hombre, y agentes de la Policía Local de Langreo, que se ocuparon de realizar las primeras diligencias a la espera de la llegada del juez para el levantamiento del cadáver.

También hubo muchos vecinos y personas que procedían del hospital comarcal que se acercaron a interesarse por lo ocurrido.