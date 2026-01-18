Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atragantamiento

Fallece una menor de 9 años por atragantamiento en Murcia

La niña presentaba un cuadro de asfixia y no podía respirar

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca.

Ambulancias en la puerta de Urgencias de la Arrixaca. / L.O. M.

José Arrondo

Por qué confiar en El Periódico

Una niña de 9 años ha fallecido por atragantamieno en Valladolises, pedanía de Murcia.

Los servicios de emergencia han informado de la muerte de la menor que presentaba "un cuadro de asfixia por atragantamiento y no podía respirar".

Según han comentado, los familiares iniciaron el tralado, por medios propios, al Hospital Universitario Virgen de la Arrixaca, pero se vieron obligados a detener el vehículo al ver que la menor perdía el conbocimiento.

Esto tuvo lugar en la autovía A30, cerca del acceso al Aeropuerto Internacional de la Región de Murcia.

Los agentes de la Guardia Civil y una ambulancia de la Gerencia de Urgencias y Emergencias Sanitarias 061 intentaron salvar a la chica con maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP). El Centro de Coordinación y Emergencias 112 de la Región de Murcia indicó a través de sus canales oficiales que "a pesar de los esfuerzos realizados, la menor falleció en el lugar"

El 112 recibió la llamada a las ocho y cuarenta de la noche. En ella pedían auxilio alertando de la situación de extrema gravedad.

