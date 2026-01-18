En Directo
Minuto a minuto
Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, en directo | Antonio Sanz, consejero de Emergencias de la Junta: "Todo apunta a que la cifra de fallecidos seguirá aumentando"
Al menos 21 personas han muerto tras el descarrilamiento registrado sobre las 19:45 horas de un tren en el que viajaban unas 300 personas y que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha
El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en la localidad de Adamuz (Córdoba) esta tarde ha causado al menos 21 víctimas mortales y decenas de heridos, según fuentes de Guardia Civil y del 112 andaluz.
Aquí seguimos en directo, minuto a minuto, el accidente ferroviario en la provincia de Córdoba.
Juanma Moreno se dirige a Adamuz
El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se dirige hacia la localidad cordobesa de Adamuz para conocer "in situ" la situación tras el accidente de trenes en el que han muerto más de 20 personas y ha causado decenas de heridos.
En la red social X, Moreno ha señalado que quiere "estar al lado de los operativos desplegados para atender a las víctimas de este terrible y trágico accidente ferroviario"
Además, ha dado las gracias a todos los equipos de emergencias, voluntarios y vecinos por "su entrega y ayuda".
Uno de los fallecidos es el maquinista del Alvia
El maquinista del Alvia que fue arrollado por el tren de alta velocidad de Iryo en Adamuz (Córdoba) es uno de los fallecidos en esta catástrofe, según confirmaron a Servimedia fuentes de Renfe.
Además, explicaron que el presidente de Renfe, Álvaro Fernández Heredia, se está trasladando al lugar del accidente y que el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, se encuentra en el Centro de Control de Adif. Adif ya ha suspendido todas las circulaciones de trenes de alta velocidad entre Madrid y Andalucía previstos para mañana lunes.
Von der Leyen transmite su pésame a España
La presidenta de la Comisión Europea y al presidente del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen ha transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español.
En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español".
"Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito.
Juan José Fernández
La Guardia Civil moviliza a efectivos del GRS 2
La Guardia Civil suma a efectivos del GRS 2 a las labores de ayuda en el accidente ferroviario de Adamuz. El Grupo de Reserva y Seguridad del instituto armado tiene en Sevilla una de sus unidades más numerosas. Los agentes del GRS, habitualmente conocidos por su actuación como antidisturbios o en la seguridad de grandes operaciones contra el crimen organizado, tienen también capacidades y competencias en asistencia en catástrofes.
Patricia Godino
Centenares de viajeros afectados por la cancelación de toda la línea AVE: "Nos dicen que mínimo dos días sin trenes"
"Nos dicen que mínimo en dos días no salen trenes AVE de aquí pero en realidad no sabemos nada, sólo que es muy grave lo que ha pasado". Es el testimonio que a última hora de este trágico domingo de enero trasladaba a El Correo de Andalucía una de los cientos de afectadas por la cancelación de las líneas de alta velocidad entre Andalucía y Madrid. Como ha informado Adif, Santa Justa será una de las estaciones que permanezca abierta toda la noche para dar la información y cobertura necesaria a los pasajeros afectados.
Juan José Fernández
Activación de la UME
Salida de soldados del II Batallón de Intervención de la Unidad Militar de Emergencias de su base en Morón con destino a la zona del accidente ferroviario en Adamuz.
May Mariño
Dificultad de acceso
El consejero de Salud de Andalucía asegura que "en la vía no hay ninguna situación que no esté bajo asistencia" y que situación "compleja" radica en el lugar donde han caído loa vagones por la dificultad de acceso.
May Mariño
Tres vagones podrían haber caído por el terraplén
Apunta Sanz que tres podrían ser los vagones que cayeron por el terraplén de 4 metros, pero no precisó a qué tren corresponde.
May Mariño
Sanz reconoce que la situación es "muy grave"
Sanz opta por no dar una cifra concreta de fallecidos pero apunta a superior a "la veintena". La situación es "muy grave" y la cifra apunta a elevarse porque "la situación es muy compleja"
"Coordinación ejemplar", resumió el consejero andaluz, tras detallar las llamadas entre el Ejecutivo que preside Juanma Moreno y el Gobierno de Pedro Sánchez
Comunicado de Renfe
