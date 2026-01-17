Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISElecciones Aragon 2026Lluvia CatalunyaGroenlandiaJulio IglesiasBarcelonaT-SocialMonje videnteDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Siniestro

Incendio en una nave de alimentos congelados en Reus

Incendio en una nave en Reus

Incendio en una nave en Reus / Bombers de la Generalitat

ACN

ACN

Reus
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Bomberos de la Generalitat trabajan este sábado en el incendio en una empresa de alimentos congelados en Reus (Baix Camp).

El aviso del fuego se ha emitido a las 06.17 horas, en el número 18 de la calle del Alcalde Pascual, en la empresa Cabo Norte. Un total de 17 dotaciones terrestres de los Bomberos se han desplazado a la zona y han comprobado que las llamas estaban localizadas en el fondo de la nave industrial. El fuego ha carbonizado cámaras frigoríficas, y el techo del recinto se ha hundido casi en su totalidad.

En la parte posterior de la fábrica hay viviendas y se ha solicitado de manera preventiva el confinamiento de los vecinos. No consta que se hayan producido heridos, pero el incendio ha causado una intensa humareda. Los Bomberos han concentrado sus esfuerzos en evitar que el fuego se extienda a otras naves ni a las viviendas adyacentes.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La llegada de un temporal dejará fuertes lluvias en Catalunya y buena parte del litoral Mediterráneo
  2. Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
  3. Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
  4. Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días
  5. Detenida una cuidadora en el Alt Urgell por apropiarse de 115.000 euros de una pareja de 89 y 92 años
  6. Agrupamientos escoltas, 'casals' y 'esplais' de Catalunya alertan de que su financiación está 'en riesgo
  7. ¿Qué pena de cárcel tiene un aviso de falsa bomba en un avión?
  8. El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa

Incendio en una nave de alimentos congelados en Reus

Incendio en una nave de alimentos congelados en Reus

Detenido por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Detenido por apuñalar en el cuello a su expareja en un parque de Madrid

Muere una mujer de 72 años tras el incendio de su vivienda en Córdoba

Muere una mujer de 72 años tras el incendio de su vivienda en Córdoba

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)

Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)

La Policía insta a la jueza a que investigue al anestesista de la operación del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

La Policía insta a la jueza a que investigue al anestesista de la operación del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

Asalto violento en Sant Feliu de Guíxols: atan a un hombre y le roban en su propia casa

Asalto violento en Sant Feliu de Guíxols: atan a un hombre y le roban en su propia casa

Un preso vapulea al compañero de celda, se autolesiona y ataca a los funcionarios en Lledoners

Un preso vapulea al compañero de celda, se autolesiona y ataca a los funcionarios en Lledoners