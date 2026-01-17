Incendio en una nave de alimentos congelados en Reus

Los Bomberos de la Generalitat trabajan este sábado en el incendio en una empresa de alimentos congelados en Reus (Baix Camp).

El aviso del fuego se ha emitido a las 06.17 horas, en el número 18 de la calle del Alcalde Pascual, en la empresa Cabo Norte. Un total de 17 dotaciones terrestres de los Bomberos se han desplazado a la zona y han comprobado que las llamas estaban localizadas en el fondo de la nave industrial. El fuego ha carbonizado cámaras frigoríficas, y el techo del recinto se ha hundido casi en su totalidad.

En la parte posterior de la fábrica hay viviendas y se ha solicitado de manera preventiva el confinamiento de los vecinos. No consta que se hayan producido heridos, pero el incendio ha causado una intensa humareda. Los Bomberos han concentrado sus esfuerzos en evitar que el fuego se extienda a otras naves ni a las viviendas adyacentes.