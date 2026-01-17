En Montblanc
Detenidos dos mecánicos acusados de robar motos para vender sus piezas por internet
Los Mossos d'Esquadra han detenido en Montblanc (Tarragona) a dos mecánicos acusados de robar motocicletas, que después desmontaban para vender las piezas en portales de internet, además de cambiarles el número de bastidor.
Según ha informado la policía catalana en un comunicado, los detenidos, de 20 y 23 años, guardaban en una nave clandestina cuatro motocicletas robadas, tres de las cuales ya han sido identificadas y se ha comprobado que habían sido sustraídas en los municipios tarraconenses de Valls y La Selva del Camp.
Inicio de la investigación
La investigación que ha conducido a estas detenciones, y que permanece abierta, se inició el pasado mes de octubre a raíz del robo de una moto en La Selva del Camp que después fue hallada en la nave industrial de Montblanc.
En dicha nave, los agentes localizaron otras tres motocicletas robadas, además de la que había sido sustraída en La Selva, por lo que detuvieron a uno de los mecánicos, un joven de 20 años.
Las investigaciones permitieron detener el pasado jueves a otro de los mecánicos supuestamente implicados en el robo de las motocicletas, en una operación que los Mossos mantienen abierta para comprobar si los arrestados se dedicaban a vender por internet piezas de vehículos sustraídos
- La llegada de un temporal dejará fuertes lluvias en Catalunya y buena parte del litoral Mediterráneo
- Temporal de lluvia y viento en Catalunya, en directo: última hora del tiempo y los avisos de Aemet y Meteocat en el Mediterráneo
- Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
- Llega una masa de aire frío polar a Catalunya: durará varios días
- El hospital de Can Ruti estrena seis quirófanos que lo sitúan como referente de cirugía de alta complejidad en Europa
- Jordi, administrativo: 'Voy de Reus a Barcelona a trabajar en tren y cada día es una historia: averías, retrasos...
- Detenida una cuidadora en el Alt Urgell por apropiarse de 115.000 euros de una pareja de 89 y 92 años
- Agrupamientos escoltas, 'casals' y 'esplais' de Catalunya alertan de que su financiación está 'en riesgo