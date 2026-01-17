Detenidos dos mecánicos acusados de robar motos para vender sus piezas por internet

Los Mossos d'Esquadra han detenido en Montblanc (Tarragona) a dos mecánicos acusados de robar motocicletas, que después desmontaban para vender las piezas en portales de internet, además de cambiarles el número de bastidor.

Según ha informado la policía catalana en un comunicado, los detenidos, de 20 y 23 años, guardaban en una nave clandestina cuatro motocicletas robadas, tres de las cuales ya han sido identificadas y se ha comprobado que habían sido sustraídas en los municipios tarraconenses de Valls y La Selva del Camp.

Inicio de la investigación

La investigación que ha conducido a estas detenciones, y que permanece abierta, se inició el pasado mes de octubre a raíz del robo de una moto en La Selva del Camp que después fue hallada en la nave industrial de Montblanc.

En dicha nave, los agentes localizaron otras tres motocicletas robadas, además de la que había sido sustraída en La Selva, por lo que detuvieron a uno de los mecánicos, un joven de 20 años.

Las investigaciones permitieron detener el pasado jueves a otro de los mecánicos supuestamente implicados en el robo de las motocicletas, en una operación que los Mossos mantienen abierta para comprobar si los arrestados se dedicaban a vender por internet piezas de vehículos sustraídos