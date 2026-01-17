Crimen
Asesinado a tiros Živko Bakić, el exfutbolista y narcotraficante serbio que alquilaba pisos en Ibiza
Recibió tres disparos mientras cumplía prisión domiciliaria
Redacción Digital
El exfutbolista serbio Živko Bakić, de 43 años y que, según la prensa de su país, vivió durante años en Ibiza, ha sido hallado muerto este viernes en un bosque del municipio de Sopot, en el entorno de Belgrado.
Según informa el diario serbio ‘Kurir’, Bakic se encontraba en arresto domiciliario y llevaba vigilancia electrónica mientras cumplía una condena dictada por la Justicia de su país en 2023 por contrabando de cocaína de Sudamérica a Europa. Bajo ese régimen, tenía permiso para salir a hacer deporte.
El cuerpo sin vida del exjugador fue localizado en un bosque cercano a su lugar de residencia y presentaba tres disparos. La policía serbia ha abierto una investigación y ha desplegado un operativo para tratar de localizar a los autores del crimen, al considerar que éstos conocían los movimientos de la víctima.
‘Kurir’ añade que Bakic estaba considerado jefe de una banda de delincuencia organizada conocida como el ‘cartel balcánico’. Tras haber sido un deportista prometedor, con paso por los clubes serbios Crvena Zvezda y Zemun, abandonó pronto el fútbol y se dedicó en Ibiza al alquiler de inmuebles, aunque también a actividades ilegales.
Según la misma fuente, uno de sus colaboradores más cercanos, Saša Momčilović, también fue asesinado en agosto de 2024 cerca de Marbella.
