El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

No actuó en legítima defensa y apuñaló a su pareja con la intención de acabar con su vida, aprovechando que estaba tumbado en la cama, con sus capacidades inhabilitadas por el consumo de estupefacientes y sin posibilidad alguna de defenderse.

El jurado popular, por unanimidad, ha declarado este jueves culpable de asesinato a Nerea F. la mujer acusada de apuñalar y matar a su pareja, Iván Melo, en Zafra en julio de 2024.

Tras 9 horas de deliberación, los nueve miembros del tribunal popular emitieron su veredicto a las diez y media de la noche en la Audiencia Provincial de Badajoz.

El tribunal popular considera probado que, la madrugada del 9 de julio de 2024, ambos, que mantenían en esos momentos una relación sentimental, iniciaron una discusión cuando se encontraban en la vivienda propiedad de la familia de la víctima, en el número 37 de Belén, donde pernoctaban de forma habitual juntos, pese a que Iván tenía una orden de alejamiento hacia Nerea.

Según el jurado popular, durante la disputa el fallecido insultó a su entonces novia y le dijo que se marchara del domicilio, pero esta no lo hizo. Así, posteriormente, cuando él estaba acostado en la cama, dormido y con las capacidades físicas y psíquicas inhabilitadas por la ingesta abusiva de estupefacientes, Nerea F. "con ánimo de acabar con su vida", se puso a horcajadas sobre él, le asestó dos puñaladas en la frente con una navaja que portaba y, a continuación con la misma intención y sin que tuviera posibilidad de defensa, le propinó otra en el tórax, que le afectó a la aorta y le causó la muerte.

Cuando la víctima trató de huir por el pasillo hacia la calle, según da por acreditado el jurado, ella lo persiguió y le dio otra puñalada en el brazo ante el "mínimo intento" de protegerse de Iván, que consiguió alcanzar la puerta de la calle y salir a la acera, donde se desplomó y murió.

Ni defensa propia ni miedo insuperable

Los miembros del jurado, por contra, no consideran acreditado que el fallecido encerrara a la mujer en la vivienda, ni que ella intentase escapar y la agrediera, ni que tampoco lo apuñalara por verse amenazada de muerte porque él empuñaba una navaja, que se le cayó y ella recogió, ni para sobrevivir o por sentir un miedo incontrolable, ya que ha quedado probado que Nerea F. estaba "en pleno uso de sus facultades".

Asimismo, según su veredicto, la acusada no reconoció los hechos antes del inicio de la investigación policial, pues relató que su pareja había sido agredido por un desconocido, ni tampoco posteriormente durante el procedimiento judicial, pues ha seguido manteniendo que actuó en legítima defensa.

Con este veredicto, el jurado popular admite al completo la versión de los hechos que sostienen la fiscalía y la acusación particular, en manos de Alejandro Ortiz, que solicitan 25 años de prisión para Nerea F. por asesinato con la agravante de parentesco y descarta la tesis de la defensa y las eximentes y atenuante planteadas.

Las acusaciones pública y particular también reclaman en concepto de responsabilidad civil una indemnización global de 236.000 euros para la hija del fallecido (tenía 6 años cuando su padre murió), su madre y su hermano. Este último, que estaba en la sala cuando se ha emitido el veredicto no ha podido contener las lágrimas y se ha fundido en un abrazo con otros familiares.

El magistrado-presidente, José Antonio Bobadilla, será ahora a quien corresponde, siguiendo el veredicto del tribunal popular, dictar sentencia e imponer la pena.

Valoraciones

"Estamos contentos por el veredicto, pero estos asuntos son complicados, porque al final hay una persona que ha muerto y otra que va a estar 20 o 25 años en prisión. Y ojalá no hubiera pasado, es lo que tenemos que sacar de conclusión", ha señalado Alejandro Ortiz.

El abogado de la acusación particular ha querido destacar que el jurado popular ha votado por unanimidad (con 9 votos) y sin excepción todas las tesis que han mantenido esta parte y el ministerio público. "Hemos conseguido demostrar lo que sucedió", ha valorado.

Veredicto "justo"

En cuanto a la familia de Iván, el letrado ha reconocido que, aunque nada puede compensar su muerte, "están contentos porque, al menos, consideran que se ha hecho justicia con que la persona que les ha arrebatado la vida de su hijo, hermano y de su padre, en el caso de la niña".

Alejandro Ortiz, abogado de la acusación particular. / S. GARCÍA

"Teníamos el convencimiento de que se iba a llegar a un veredicto justo, porque había muchas pruebas que indicaban el hecho que, al final, ha sido dado como acreditado por el jurado", ha afirmado.

El abogado de la acusación particular estima que la sentencia podría estar en unos días y considera que, al concurrir la agravante de parentesco, la pena de prisión se sitúe en la mitad superior de la horquilla penológica para el delito de asesinato, lo que supondría una condena de entre 20 y 25 años de cárcel.

Recurso ante el TSJEx

El abogado de la defensa, Juan José Collado, entiende que se trata de un veredicto "injusto" y ha avanzado que, una vez que se dicte sentencia, presentará un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx). "Con lo que dijeron los forenses, el laboratorio de ADN y por las contradicciones del propio informe de inspección ocular, creo que no se dan los requisitos para el asesinato, "que al fin y al cabo es lo que ha quedado probado", ha dicho.

Juan José Collado, abogado de la defensa. / S. GARCÍA

En este sentido, ha explicado que alegará contra la inadmisión por parte de la Audiencia de la solicitud de nulidad del informe de inspección ocular, que "conllevaría la repetición del juicio" y defenderá que no existe elementos suficientes de prueba para que el asesinato "no llegue a la sentencia definitiva".