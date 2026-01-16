Detenidos en Sant Adrià de Besòs con 1.200 piezas de ropa robadas de una tienda en Barcelona

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de enero a dos hombres de 35 y 36 años acusados de un delito de receptación al llevar mercancía robada en una furgoneta que circulaba por Sant Adrià de Besòs.

Ese día de madrugada una patrulla que se encontraba realizando tareas de prevención de robos en Sant Adrià de Besòs observó en la calle Goya una furgoneta parada que impedía que el resto de conductores pudiera circular con normalidad.

Al detectar la presencia de los Mossos, la furgoneta intentó marcharse, pero fue interceptada en la calle Argentina. Al registrar el interior del vehículo, los agentes encontraron ocho cajas y once bolsas de basura con más de 1.200 prendas de ropa, la mayoría de las cuales todavía tenían las etiquetas puestas. Las investigaciones permitieron averiguar que la ropa había sido sustraída la noche del 5 de enero de una tienda del distrito del Eixample de Barcelona.

Por estos hechos, los dos hombres que viajaban en la furgoneta fueron detenidos como presuntos autores de un delito de receptación. Los sospechosos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona.