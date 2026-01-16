Acusados de receptación
Detenidos en Sant Adrià de Besòs con 1.200 piezas de ropa robadas de una tienda en Barcelona
Los Mossos los descubrieron ya que la furgoneta en la que iban los sospechosos estaba impidiendo el paso
Detenidas 17 personas en el Raval de Barcelona por revender móviles robados
Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de enero a dos hombres de 35 y 36 años acusados de un delito de receptación al llevar mercancía robada en una furgoneta que circulaba por Sant Adrià de Besòs.
Ese día de madrugada una patrulla que se encontraba realizando tareas de prevención de robos en Sant Adrià de Besòs observó en la calle Goya una furgoneta parada que impedía que el resto de conductores pudiera circular con normalidad.
Al detectar la presencia de los Mossos, la furgoneta intentó marcharse, pero fue interceptada en la calle Argentina. Al registrar el interior del vehículo, los agentes encontraron ocho cajas y once bolsas de basura con más de 1.200 prendas de ropa, la mayoría de las cuales todavía tenían las etiquetas puestas. Las investigaciones permitieron averiguar que la ropa había sido sustraída la noche del 5 de enero de una tienda del distrito del Eixample de Barcelona.
Por estos hechos, los dos hombres que viajaban en la furgoneta fueron detenidos como presuntos autores de un delito de receptación. Los sospechosos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona.
Suscríbete para seguir leyendo
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30
- Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Los endocrinos alertan de la 'fiebre de la proteína' que ha llegado al súper: 'Muchos productos son ultraprocesados con azúcar y grasas
- Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
- Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
- El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución a la ciencia