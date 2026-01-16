Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Encuesta CISLluvia CatalunyaComunicado Julio IglesiasJulio IglesiasArbeloaBarçaRecibo luzEmbalses CatalunyaDimotransMikel SantiagoAntonio Banderas
instagramlinkedin

Acusados de receptación

Detenidos en Sant Adrià de Besòs con 1.200 piezas de ropa robadas de una tienda en Barcelona

Los Mossos los descubrieron ya que la furgoneta en la que iban los sospechosos estaba impidiendo el paso

Detenidas 17 personas en el Raval de Barcelona por revender móviles robados

Imagen de la mercancía robada y requisada por Mossos

Imagen de la mercancía robada y requisada por Mossos / Mossos

Germán González

Germán González

Barcelona
Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico Por qué confiar en El Periódico

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado 12 de enero a dos hombres de 35 y 36 años acusados de un delito de receptación al llevar mercancía robada en una furgoneta que circulaba por Sant Adrià de Besòs.

Ese día de madrugada una patrulla que se encontraba realizando tareas de prevención de robos en Sant Adrià de Besòs observó en la calle Goya una furgoneta parada que impedía que el resto de conductores pudiera circular con normalidad.

Al detectar la presencia de los Mossos, la furgoneta intentó marcharse, pero fue interceptada en la calle Argentina. Al registrar el interior del vehículo, los agentes encontraron ocho cajas y once bolsas de basura con más de 1.200 prendas de ropa, la mayoría de las cuales todavía tenían las etiquetas puestas. Las investigaciones permitieron averiguar que la ropa había sido sustraída la noche del 5 de enero de una tienda del distrito del Eixample de Barcelona.

Por estos hechos, los dos hombres que viajaban en la furgoneta fueron detenidos como presuntos autores de un delito de receptación. Los sospechosos pasaron a disposición judicial ante el juzgado de instrucción en funciones de guardia de Badalona.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
  2. Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje: ''Va a explotar una bomba a las 9.30
  3. Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir
  4. Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
  5. Los endocrinos alertan de la 'fiebre de la proteína' que ha llegado al súper: 'Muchos productos son ultraprocesados con azúcar y grasas
  6. Los embalses catalanes abren compuertas para liberar agua antes del temporal
  7. Huelga de médicos en España y Catalunya, hoy en directo: última hora de las protestas este 15 de enero y de los servicios mínimos en hospitales y CAP
  8. El oncólogo Josep Tabernero afirma que Pere Mir le donó la casa en el Vall d'Aran por su contribución a la ciencia

Detenidos en Sant Adrià de Besòs con 1.200 piezas de ropa robadas de una tienda en Barcelona

Detenidos en Sant Adrià de Besòs con 1.200 piezas de ropa robadas de una tienda en Barcelona

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

La Guardia Civil investiga si la mujer que cayó desde un tercer piso en Benavente se precipitó por sus propios medios

La Policía insta a la jueza a que investigue al anestesista de la operación del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

La Policía insta a la jueza a que investigue al anestesista de la operación del cirujano acusado de violar a una paciente en Murcia

Proliferan los robos en el interior de vehículos para sustraer balizas V16 y venderlas en el mercado negro

Proliferan los robos en el interior de vehículos para sustraer balizas V16 y venderlas en el mercado negro

Uno de los ladrones de balizas roba en otro coche en Alicante y se olvida dentro su auto de libertad

Condenados a dos años de cárcel por robar dos cajas de galletas al atracar una farmacia con un cortaúñas

Condenados a dos años de cárcel por robar dos cajas de galletas al atracar una farmacia con un cortaúñas

El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

El jurado popular considera culpable de asesinato a la acusada de matar a su pareja en Zafra

Detenida por segunda vez en Burgos una falsa doctora y su hijo por estafar con tratamientos médicos inventados

Detenida por segunda vez en Burgos una falsa doctora y su hijo por estafar con tratamientos médicos inventados