Investigación de los Mossos
Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)
Eduard Font Badia
Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs. La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.
El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.
Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- La 'enfermedad del beso' puede causar la esclerosis múltiple: nuevos datos avalan la relación entre las dos patologías
- ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Una pasajera del avión de Turkish Airlines aterrizado en El Prat alertó de un mensaje de que iba a explotar una bomba
- “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
- Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
- El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes