Investigación de los Mossos

Una mujer denuncia una violación grupal en Navàs (Barcelona)

La comisaría de los Mossos de Manresa.

La comisaría de los Mossos de Manresa.

Eduard Font Badia

Los Mossos d'Esquadra están investigando una denuncia por una supuesta agresión sexual de un grupo de hombres a una mujer en la madrugada del día 9 al 10 de enero en Navàs. La policía ha interrogado a los presuntos implicados y mantiene el caso abierto con el objetivo de recabar el mayor volumen de información posible.

El relato de la mujer ha sido el desencadenante de las diligencias. Según ella, sufrió una agresión de carácter sexual en esta población de la comarca del Bages,a 25 kilómetros de Manresa (Barcelona). Al conocer la identidad de los hombres, los Mossos quisieron escuchar su versión de los hechos. Aunque la investigación sigue su curso, no consta que se haya practicado ninguna detención.

Los agentes están actuando con la máxima prudencia y aplicando todas las garantías para respetar los derechos de las personas que presuntamente vivieron este episodio. Como es habitual en estas situaciones, los Mossos recopilarán todas las pruebas posibles para esclarecer qué ocurrió aquella madrugada.

