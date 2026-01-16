Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Asalto violento en Sant Feliu de Guíxols: atan a un hombre y le roban en su propia casa

Los Mossos refuerzan el patrullaje en la comarca e investigan este nuevo robo con violencia que se suma a los registrados en los últimos días en el Baix Empordà

Asalto violento en Calella de Palafrugell: unos encapuchados atan a una mujer mayor y le roban

Una patrulla de los Mossos

Una patrulla de los Mossos / Archivo

Eva Batlle

Sant Feliu de Guíxols
Nuevo asalto violento en el Baix Empordà. Un grupo de cuatro encapuchados asaltó este miércoles 14 de enero por la noche una casa unifamiliar de Sant Feliu de Guíxols, después de acceder a ella por el jardín de la vivienda. Los asaltantes accedieron al domicilio hacia las nueve de la noche, se encontraron con el propietario del inmueble, a quien ataron y amenazaron con un objeto contundente mientras le exigían todo lo de valor que tenía, principalmente dinero. Los ladrones lo intimidaron y registraron toda la vivienda, situada en la zona próxima al club náutico, antes de huir con dinero, joyas y un teléfono móvil. Una vez los asaltantes se marcharon, la víctima pudo alertar a la policía hacia las diez de la noche.

Refuerzo policial

Los Mossos d’Esquadra han abierto una investigación y aseguran que en los últimos días se ha reforzado el patrullaje en el Baix Empordà, especialmente en los turnos de tarde y noche, con mayor presencia de unidades del ARRO, para poner fin a esta cadena de asaltos violentos, que ya suma más de seis casos desde finales del año pasado. En este sentido, Sant Feliu de Guíxols dispone de cámaras de vigilancia en todas las entradas del municipio, controladas por la Policía Local, que han quedado a disposición de los investigadores.

Entre los hechos conocidos recientemente se encuentra el asalto de Colomers, el miércoles 7 de enero, cuando unos ladrones armados con una pistola ataron al cabeza de familia, un empresario, y se llevaron dinero y joyas, a pesar de que habían exigido hasta 30.000 euros. Este caso también está siendo investigado y se apunta a que podría tratarse de un caso relacionado con algún tipo de venganza. En Calella de Palafrugell, en cambio, el martes 13 de enero, los asaltantes ataron a una mujer de edad avanzada, a la que amenazaron hasta conseguir también dinero y joyas, y este último en Sant Feliu de Guíxols.

Todos los robos comparten un mismo patrón: ladrones encapuchados que intimidan y atan a una o más personas dentro de los domicilios y les exigen dinero y joyas. No se descarta que se trate de un grupo criminal que actúe desde fuera de Catalunya y se desplace hasta el Baix Empordà para cometer los asaltos y huir con el botín. La investigación está en manos del Área de Investigación Criminal de los Mossos d’Esquadra.

