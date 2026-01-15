Sorprenden 'in fraganti' a tres personas mientras robaban 800 kilos de cableado de cobre en Castellón
Los tres detenidos de 45, 36 y 27 años, se hacían pasar por operarios de telefonía
Diego Sánchez
Agentes de la Guardia Civil han detenido “in fraganti” a tres personas como presuntas responsables de un delito de robo con fuerza cometido en Nules, mientras sustraían diverso cableado de cobre.
Los hechos se produjeron el jueves 8 de enero tras recibir una llamada telefónica de una persona en el acuartelamiento de Nules, informando de la presencia de unos posibles operarios de telefonía trabajando en la calle que le infundían sospechas.
Gracias a la colaboración ciudadana, la patrulla se desplazó al lugar al objeto de comprobar los hechos, observando a su llegada como uno de los operarios cortaba el cableado desde el interior de una alcantarilla y otros dos lo cargaban en dos furgonetas de alquiler, mostrando una actitud huidiza ante los agentes.
Guardia Civil de Nules
Una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, se procedió a la detención de tres varones de 45, 36 y 27 años, respectivamente, realizándose la aprehensión de 861 kg de cableado de telecomunicaciones, así como diverso material y herramientas utilizadas.
La actuación ha sido realizada por componentes de la Guardia Civil del Puesto de Nules.
Los detenidos, junto a las diligencias instruidas, fueron puestos a disposición del juzgado de guardia de Nules.
La Guardia Civil exhorta a la ciudadanía la importancia de reportar cualquier actividad sospechosa que ponga en riesgo la seguridad y el patrimonio.
Suscríbete para seguir leyendo
- Catalunya plantea fijar el 8 de septiembre como fecha de vuelta al cole para los próximos tres cursos
- ¿Qué está pasando con el examen MIR? Denuncian 'caos organizativo' y 'graves irregularidades' en el proceso
- Inquietud por los 'analfabetos financieros': solo el 26% de adolescentes hablan en casa sobre el presupuesto familiar
- El Govern subirá el canon del agua: el recibo aumentará de 50 céntimos a 2 euros más para la mayoría de catalanes
- Catalunya refuerza los controles para frenar el tráfico ilegal de pájaros cantores
- Los médicos vuelven a la huelga los días 14 y 15 de enero: ¿qué reclaman a Sanidad?
- “Papá me tienen secuestrado, no sé dónde estoy. Esa llamada, tras la desaparición de Paco, todavía no me deja dormir”
- Javier de Haro, psicólogo, sobre el falso mito de los abuelos: 'Solo lo entenderemos cuando seamos abuelos